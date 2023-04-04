特朗普被起訴｜特朗普飛抵紐約市　律師要求法官禁聆訊拍攝錄影

美國前總統特朗普（Donald Trump ）4月3日已從佛州飛抵紐約市，準備4月4日在曼哈頓出庭。他涉嫌向成人片女星支付掩口費而被大陪審團起訴，他已表明不會認罪。其律師3日向法官表明，反對聆訊遭錄影、拍攝或廣播報道。



特朗普3日離開佛州海湖莊園（Mar-a-Lago ）的寓所，乘坐其私人飛機前往紐約市。經約3個半小時航程後，飛機降落皇后區的拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）。穿着藍色西裝、打着紅色領帶的特朗普，下機後即由車隊送往位於曼哈頓的特朗普大廈（Trump Tower）。

2名知情人士稱，特朗普聘請了著名的刑事辯護律師、前聯邦檢察官布蘭奇（Todd Blanche）加入其辯護團隊。 布蘭奇和其他特朗普律師，已於3日敦促法官禁止聆訊進行錄影、拍攝和廣播報道，稱此類行為將「加劇本案已幾乎像馬戲團一樣的氣氛」，並「有損訴訟程序和法庭的尊嚴和禮儀」。預計法官梅爾昌（Juan Merchan）會在3日就此事作出決定。

2023年4月3日，美國前總統特朗普（Donald Trump ）飛抵紐約市，警方在特朗普大廈（Trump Tower）外加強維安。（Reuters）

2023年4月3日，美國前總統特朗普（Donald Trump ）飛抵紐約市，大批傳媒在特朗普大廈（Trump Tower）外等候。（Reuters）

由於擔心特朗普支持者或發動暴力抗議，紐約市警方周末開始，已在特朗普大廈和曼哈頓刑事法院大樓周圍設置路障。 紐約市市長亞當斯（Eric Adams）表明，不排除4日會有一些煽動者到場，但紐約市不會允許任何形式的暴力或破壞行為，強調紐約市非發洩憤怒的遊樂場。