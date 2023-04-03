媒體：特朗普妨礙司法公正新證據　美國司法部稱掌握

俄衛網4月3日稱，美國《華盛頓郵報》援引消息人士的話報道，美國司法部和聯邦調查局調查人員發現了新證據，證明美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯作川普）可能妨礙調查有關在其佛羅里達州住所海湖莊園發現秘密文件一案。



據不願透露姓名的消息人士介紹，新的證據是在調查人員利用了特朗普前助理的電子郵件和短訊後獲得的。

消息人士表示，調查人員集中關注特朗普顧問收到要求歸還所有機密文件的傳票後發生的事件。目前已收集到證據證明，特朗普收到傳票後查看了家中一些文件箱，疑似希望「留存」其中一些文件。

美國前總統特朗普新聞秘書史蒂文・張（Steven Cheung）對該報表示，「針對特朗普總統的獵巫行動既違背事實，也違背法律」，並指責特別檢察官傑克・史密斯（Jack Smith）和司法部泄漏信息以操縱公眾輿論。

美國司法部長加蘭（Merrick Garland）2022年11月底任命傑克・史密斯為特別檢察官，以調查可能阻礙2020年大選後權力移交以及特朗普支持者參與2021年1月攻擊國會大廈的案件。此外，史密斯還應調查特朗普在其佛羅里達州私人住所海湖莊園存有政府機密文件的合法性。

本文獲《聯合早報》授權轉載

