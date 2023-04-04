美光科技Micron：出貨和運營未受中國網絡安全審查影響

在接受中國網絡安全審查之際，美國晶片製造商美光科技星期一（4月3日）說，公司在中國的業務運營包括出貨方面都正常。



據彭博社報道，美光（Micron）在進一步回應中國早前宣布的調查時說，「美光的產品出貨、工程、製造、銷售和其他功能都在正常運行」。該公司也說：「美光承諾不影響誠信地開展所有業務，我們堅持產品的安全性和對客戶的承諾。」

中國網絡安全審查辦公室上星期五（3月31日）公告，為保障關鍵訊息基礎設施供應鏈安全，防範產品問題隱患造成網安風險，維護國家安全，將對美光在華銷售的產品實施網安審查，但未具體說明涉及哪些產品。

美光當時發聲明回應，公司已與中國國家網信辦溝通，並稱正「全力配合」調查。美光強調，公司致力於以永不妥協的誠信運營，並堅守其產品的安全性和對客戶的承諾。

彭博社報道認為，此次調查加劇了中美在半導體技術控制問題上的緊張關係。華盛頓此前已出台了一系列出口限制措施，旨在阻止中國打造尖端晶片產業並以此加強軍力。中國則在在世貿組織提起訴訟，指美國破壞國際經貿秩序，違反國際經貿規則。

中國宣布啟動調查後，美光股價上星期五重挫4.4%，星期一再跌1.2%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

