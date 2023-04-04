人民幣首次取代美元成為俄羅斯交易量最大外幣

在俄羅斯因入侵烏克蘭而招致西方制裁的一年後，人民幣已取代美元成為俄羅斯交易量最大的外幣。



據彭博社報道，莫斯科證券交易所每日交易報告匯編的數據顯示，人民幣在2月份的交易量首次超過美元，兩者差額在3月份變的更為明顯。報道形容，在俄羅斯入侵烏克蘭前，人民幣在俄羅斯市場的交易量可以忽略不計。

這一轉變發生在今年的額外製裁影響到少數幾家俄羅斯銀行後，這些銀行此前能夠用美元和其他被俄羅斯列為「不友好」國家的貨幣進行跨境轉賬。受到歐美越來越大壓力的銀行中包括Raiffeisen Bank International AG，它的俄羅斯分行仍是俄羅斯進行國際支付的主要渠道之一。

俄羅斯去年2月對烏克蘭的入侵導致其與西方國家關係中斷，此後莫斯科加深了與北京的聯繫。上個月，中國國家主席習近平在連任後首次出訪俄羅斯，承諾在貿易、投資、供應鏈、大型項目、能源和高科技領域與克里姆林宮擴大合作。

西方針對俄羅斯金融體系的全面制裁，迫使克里姆林宮和俄羅斯企業將貿易結算貨幣從美元和歐元，轉向拒絕向該國施加任何制裁的國家的貨幣。

報道稱，俄羅斯財政部今年初重組了國家財富基金的資產配置，將不會投資以美元計價的資產，而人民幣在該基金中的份額上限達到60%。俄羅斯央行經常呼籲企業和公民將資產換成盧布或「友好」國家的貨幣，以免將來交易受阻或被凍結。

儘管如此，根據彭博整理的外匯數據，美元仍然是俄羅斯市場上最受歡迎的貨幣，在所有交易日上的交易量僅略微低於人民幣。

ITI Capital的策略師盧茨科（譯名，Iskander Lutsko）說：「現在市場上的美元越來越少，因為石油價格下跌和出口減少導致俄羅斯的財政收入減少。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

