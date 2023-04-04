TikTok被指濫用兒童數據　遭英國監管部門罰款逾1200萬英鎊

英國資訊專員辦公室（Information Commissioner's Office，ICO）4月4日宣布向TikTok開出1270萬英鎊的罰單，指違反保護兒童數據規定。TikTok否認指控，強調花了大量資金及人手保障平台安全。



路透社報道，ICO指出，TikTok雖然有規定將建立帳戶的最低年齡定於13歲，惟當局發現對方在2018年5月至2020年7月期間，沒有採取足夠措施檢查誰在使用該平台及移除相關未成年兒童用戶。

ICO估計，TikTok在2020年就有最多140萬英國兒童使用該平台，該部門負責人愛德華茲（John Edwards）指出，英國有法律確保兒童在網上世界獲得與現實世界一樣的保護，但TikTok沒有遵守相關法律。他提到，兒童的數據可能用於追蹤等用途，令他們有機會收到有害或不當內容。

TikTok發言人回應指，公司不認同ICO的決定，但對罰款由去年提出的2700萬鎊減至1270萬鎊感到滿意，並強調公司花費大量投資阻止13歲以下兒童使用，另外亦有4萬名安全團隊人員全力工作，保障平台安全。而TikTok會繼續審視有關決定，再考慮下一步行動。