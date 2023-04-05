蔡英文過境紐約晤美眾院民主黨領袖　對華府傳達訊息

台灣總統府副秘書長張惇涵4月5日稱，台總統蔡英文過境紐約期間、3月30日與美國眾議院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）會晤，也與3位跨黨派參議員舉行早餐會。



蔡3月29日展開訪問中美洲行程，去程過境紐約，訪問危地馬拉及伯利茲，回程過境洛杉磯，料4月7日返抵台灣。

蔡結束伯利茲的訪問後，當地時間4月4日下午乘專機離開，回程台灣時將過境美國洛杉磯，預計美西時間5日與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及跨黨派國會議員會晤。蔡與麥卡錫將一同公開講話。

陪同蔡出訪的張惇涵5日在專機飛往洛杉磯的途中，向媒體說明她過境紐約期間與美方政要不公開的會面內容。

他說蔡3月31日離開紐約之前，也與美國參議院3位跨黨派參議員，包括丹尼爾・沙利文（Daniel Sullivan、恩斯特（Joni Ernst）、凱利（Mark Kelly）進行早餐會。

張惇涵稱在相關會面中，她主要提到4個重要訊息，第一，這是新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情之後，她首度出訪以及過境美國，她感謝過境美國期間美方的協助與安排。

第二，她感謝美國總統拜登（Joe Biden）上任後，不斷以具體行動對台灣表達支持，也感謝橫跨美國參眾兩院而且是跨黨派的議員對台灣不遺餘力的支持，讓台美雙方之間共同克服許多挑戰。

第三，美國各界對台灣的支持，進而促進許多理念相近的國家，共同關注台海以及印太地區的和平穩定，她除了感謝美方對台海區域穩定和平的關注之外，更期盼台美之間，能夠持續在共同關注的安全議題上繼續合作。台灣會持續扮演負責任夥伴的角色，與理念相近的國家共同維持區域和平穩定。

第四，她強調，台灣會持續作為關鍵而且可靠的經貿夥伴，與理念相近的國家共同致力打造更具有韌性的全球民主供應鏈，為全球疫後的經濟復甦，貢獻正面的力量。