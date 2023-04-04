蔡英文為何選擇加州　台灣總統過境美國果真習以為常？｜新聞背後

蔡英文將於4月5日結束友邦之行，過境美國時與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面。雙方會面的地點是加州洛杉磯的列根總統圖書館，為何蔡英文選擇這裏？列根圖書館有什麼特殊意義？



白宮表示，台灣總統過境美國符合美方的「一中政策」與長期慣例，中國沒有必要過度反應。台灣總統前往訪問邦交國家過境美國持續30多年，但隨着政治環境，過境地點及形式均在改變。

第一次的過境是在1994年，時任總統李登輝在前往中美洲和南非的途中，計劃在夏威夷的火奴魯魯（檀香山）停留。但考慮到棘手的政治問題，時任克林頓政府拒絕給李登輝發放入境簽證，也不允許他在火奴魯魯過島。

自始後，台灣總統過境美國的舉動變得普遍及正常化。蔡英文這次的過境會是第29次，即除了過去3年的新冠疫情外，幾乎平均每年都會過境一次。

圖為3月30日，眾議院議長麥卡錫在美國國會的記者會發言。他將在加州列根圖書館與蔡英文會面。（Reuters）

至於過境的地方，過境加州次數是最多的，包括洛衫磯（13次）及三藩市（6次）、其次是火奴魯魯（7次）、及阿拉斯卡的安克雷奇（6次）、還有關島（5次），但未曾在華盛頓過境。

選擇在偏遠的火奴魯魯和安克雷奇過境，相信是出於對減少中國大陸政府的刺激。而過境加州，亦相信是因為台灣人較集中在加州之故。據美國人口普查局2021年資料，全美約有21萬台灣僑民，其中9.4萬人在加州居住。

不過值得注意，台灣總統實質可不過境美國前往其他國家，例如前總統陳水扁在前往巴拉圭時曾選擇過境阿布扎比和阿姆斯特丹，這也被視為是對中國大陸的政治考慮。

列根總統圖書館

列根總統圖書館，是前總統列根（Ronald Wilson Reagan）執政時期的檔案庫，也是最後歸宿。列根圖書館是紀念列根總統的地方，內裏有他的生平資料館和歷史紀錄，但同時也是舉行政治活動的地方，共和黨就在那裏舉辦過數次初選辯論會。

麥卡錫會選擇在列根總統圖書館與蔡英文會面，相信除了是因那裏是共和黨活動的地方，列根總統在任時曾對台灣提出六項保證。儘管中國大陸不承認有關保證，但台灣一直視《臺灣關係法》及六項保證為台美關係方針，因此具有象徵意義。