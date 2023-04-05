中國要求美日荷澄清是否存在晶片出口限制協議

中國在4月3日至4月4日舉行的世界貿易組織貨物貿易理事會會議上，對「美國、日本和荷蘭之間關於晶片出口限制的協議」提出關切，要求美日荷澄清是否存在該項限制協議



根據央視新聞報道，世界貿易組織貨物貿易理事會當地時間4月3日至4日舉行會議。中國代表在會上表示，對於媒體廣泛曝光的這一協議，目前還沒有官方信息。中國詢問這三個世貿組織成員，該協議是否存在？如果存在的話，是否應該通知世貿組織成員並由世貿組織成員審查？

中國代表在會上指出，相關成員可能清楚地意識到該協議違反了世貿組織的規則，因此故意對該協議的內容保持低調。中國認為該協議違背了世貿組織的公開透明原則，破壞了世貿組織規則的權威性和有效性，要求美國、日本和荷蘭向世貿組織通報該協議和後續措施，並呼籲世貿組織加強對這些措施的監督。

彭博社1月27日引述知情人士說，日本和荷蘭最早當天就能與美國達成協議，結成強大聯盟以限制中國獲得先進半導體製造設備，聯手削弱中國建設晶片的產能。美國商務部副部長格雷夫斯（Don Graves）隨後在1月31日證實，美國已日本和荷蘭達成協議。

報道指出，此次的美日荷協議，主要把美國去年10月採取的出口管制措施擴大到荷蘭和日本，包括荷蘭半導體設備製造商阿斯麥、日本的大型光學儀器製造商尼康和半導體製造設備巨頭東京電子。

本文獲《聯合早報》授權轉載

