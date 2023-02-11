中國：美日荷半導體出口管制不符合任何一方利益

中國駐歐盟使團團長傅聰2月8日出席歐盟智庫一場活動時說，荷蘭決定加入美國對中國實施的技術出口管制，不符合荷蘭的利益，不符合歐洲國家的利益，在經濟上也不符合美國的利益。



根據中國駐歐盟使團網站發布的新聞稿，傅聰出席歐盟智庫歐洲政策研究中心（European Policy Center）舉辦的「60分鐘吹風會」時，就主持人針對如何看待荷蘭最近決定加入美國對中國實施的技術出口管制的提問回答說，首先，中國還沒有看到有關協議的內容。他不明白為什麼要搞得如此神秘。

傅聰繼續說，其次，中國認為這是一個政治干預技術和商品貿易的典型案例。這不符合荷蘭的利益，不符合歐洲國家的利益，坦率地講，在經濟上也不符合美國的利益，很多美國公司也在抱怨。但美國出於政治和地緣政治考慮，試圖將中國排除出全球供應鏈或者說同中國脫鈎，達到其遏制中國的目的。他認為世界不應允許這種危險趨勢繼續發展，否則將導致兩個「平行體系」。

拜登政府2022年10月公布的出口管制措施，包括嚴格限制美國製造商向中國客戶供應最先進的晶片製造設備，或從國外購買有助提升其軍事和人工智能能力的尖端晶片。

一名美國商務部官員本月1日確認，美國已同日本和荷蘭達成協議，限制對中國出口先進晶片製造設備。 傅聰在活動中還談到了台灣問題，他說，一個中國原則是中方的一條紅線。他必須非常強烈地重申這一點，因為堅持一個中國原則是中國同所有其他國家，包括歐盟關係的基礎。但現在一些人似乎認為任何國家都有權解釋自己的一個中國原則。

他指出，歐共體的基本承諾受到了侵蝕，一些議員訪問了台灣，歐盟機構的高級官員也訪問了台灣，甚至出現了一些關於歐盟與台灣簽署投資協議的討論。這些都直接違背了歐共體在1975年中歐建交時做出的承諾。如果這些承諾被違背，將會從根本上改變或動搖雙邊關係的基礎。他想提請歐盟夥伴注意這個問題的嚴重性。

針對主持人問，台灣是世界貿易組織的一個成員，它以觀察員身份參加了世界衛生大會。如果台灣是世界貿易組織的成員，歐盟當然可以與台灣簽訂投資協定的提問，傅聰回答說，「不，我們不接受同台灣簽署協定」。

傅聰說，台灣是以單獨關稅區身份加入世貿組織，不是一個國家，不能與其簽署條約。這與基於條約或官方協議的雙邊關係不同，不是同一回事。關於台灣參與世界衛生組織問題，他解釋說，台灣曾被邀請作為觀察員參加世界衛生大會，是基於一個中國原則。台灣不再有權作為觀察員參加世衛大會的原因，也是由於台灣拒絕承認一個中國原則。台灣因此失去了參會資格，因為世衛組織只向主權國家開放。 傅聰還說，實際上，中國並未阻止台灣開展同世界的經貿合作。中國的立場是，台灣可以（與其他組織或國家）保持經貿關係，只要這不隱射台灣擁有國家主權。這是最基本的要求，因為台灣是中國的一部分。

當主持人問，歐洲擔憂中國對台灣採取愈加強硬的立場。這種擔憂合理嗎？傅聰說，他不認為中國很強硬。中國實際上採取的是過去幾十年一貫的立場，只不過用更明確的措辭表達而已。

傅聰還說，中國不否認採取強硬立場，但每次中國這麼做都是對外部挑釁的回應。最近一輪的挑釁非常明顯，美國前國會眾議長佩洛西訪台。中國實際上要求美方叫停訪問，但佩不顧中方反覆交涉執意竄訪。傅聰說：「你期待中方坐視主權被其他國家踐踏嗎？我們當然要對此作出強烈反應。但請記住，中國從來不挑事，我們是在回應挑釁。所以中國沒有強硬」。

傅聰還回答了有關「雙循環」戰略的問題。他說，外界對這個戰略的解讀並不準確。關於「雙循環」，中國確實強調國內市場的重要性。但中國擁有如此巨大的市場，國內消費理應成為經濟發展的重要動力，這無可厚非。可這並不意味着中國要對其他國家關閉大門。

傅聰說，中國的大門只會愈開愈大，中共二十大響亮而明確地傳遞出這個聲音，這是中國最權威的政策宣示。大家完全可以放心，中國的大門不會關閉，對外開放的政策還將繼續。如果有變化的話，那就是中國的大門將進一步開放、高水平開放。現在中國正在討論制度型開放，這意味着外國企業將參與標準和規章制度的制定，將以更可預測和更具法律保障的方式參與中國經濟。這些對外國企業來說都是利好消息。所以中國的大門不存在關閉的風險。