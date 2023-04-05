傅聰受訪美媒籲歐洲戰略自主　稱中方仍誠心推進投資協定批約

《紐約時報》4月5日刊登中國駐歐盟大使傅聰接受該報布魯塞爾分社長Matina Stevis-Gridneff和歐洲首席外交記者Steven Erlanger的訪問內容。他就中歐關係、中歐經貿關係、《中歐投資協定》（全稱《中歐全面投資協定》，CAI）、中俄關係及俄烏戰爭等闡述中方立場。



傅聰在談到中歐關係時稱，中方始終積極看待對歐關係，視中歐為兩大力量、兩大市場、兩大文明。中歐不存在根本利益衝突，雙方共識遠大於分歧，理應攜手合作應對全球挑戰。當今世界正經歷百年未有之大變局，中歐關係的重要性更加突出，中歐關係如何發展將在很大程度上影響世界走向。中方歡迎歐盟領導人訪華，希望此訪能增進相互了解和理解，共同推動中歐關係向前發展。

關於中歐投資協定，傅聰表示，這份協定是雙方歷經7年和35輪談判取得的成果，具有開創性意義，對雙方企業界都是重大利好。協定將為雙方企業提供更大的市場准入機會，創造公平、透明、可預期的營商環境，歐方經濟界對此熱切期待。中方推進協定批約的誠心沒有改變，願同歐方一道探討解決方案。只要是基於對等和互利基礎上的方案，中方都願意考慮。但該協定不是誰對誰的恩賜，解決方案必須同時照顧雙方關切。

關於中歐經貿關係所謂「去風險」問題，傅聰表示，歐盟領導人明確表示對華「脫鈎」不現實也不符合歐盟利益。關於所謂「依賴」問題，中歐之間是相互存在的，這是經濟全球化的自然結果，不以人的意志為轉移。歐方許多人士都表示，歐盟對華依賴程度並不高，被人為誇大了。我們希望歐方順應經濟全球化潮流，切實遵守世界貿易組織規則，致力於推動貿易自由化和開放經濟，而不是搞保護主義、人為設限，維護中歐經貿關係積極發展勢頭。

傳聰在訪問中指出，中國對與歐洲就制裁及投資達成協議持開放態度。

他稱除了中國在烏克蘭危機的立場外，中歐之間還有其他障礙，包括人權問題。歐盟 2021年以新疆維吾爾族待遇為由對中國官員和實體實施制裁。北京以對歐盟實施制裁作為回應。此後，兩者投資協議在政治上被凍結。他稱希望雙方可撤銷制裁以及就協議定稿。

《紐約時報》5日稱歐洲聯盟外交官稱在最近數週的非公開會議上，傅聰暗示中國可單方面解除制裁，前提是它有助於解凍協定的進程以及產生某種形式的對等回應。

圖為2020年6月5日，歐盟的旗幟在歐盟委員會（European Commission）位於比利時布魯塞爾的總部外隨風飄揚。（Reuters）

●籲歐戰略自主

傅聰批評美國務卿布林肯之餘，批評美國以安全疑慮為由，不公平地嘗試打壓中國的發展。他稱歐洲應制定有別於美國的、自己一套的政策，以及發展更多「戰略自由」，而不是唯華府馬首是瞻。

他在談到這一點的時候切中歐盟決策圈的一個懸而未決的問題：歐洲在支持烏克蘭一事上與美國高度同步，之後是否與美國走得太近了？這是否構成風險，讓歐洲對華採取不符合自身利益的行動？

他稱：「歐盟自稱是一個大中心、世界的權力中心、世界上獨立的權力中心，和美國一樣，和中國一樣，那它為什麼要一直聽美國的？」

美國、日本和荷蘭傳達成協議，同意一同限制向中國出口部份先進晶片製造設備。中國在2023年4月3日至4月4日舉行的世界貿易組織貨物貿易理事會會議上對此提出關切，要求美日荷澄清是這項協議是否存在。圖為2023年2月17日路透社發布的設計圖片。（Reuters）

●對華半導體打壓

關於荷蘭實施半導體對華出口管制，傅聰表示，美國全方位遏制、圍堵、打壓中國，極限施壓荷蘭出台相關管制措施，這不符合荷蘭和歐洲利益，甚至遭到美國企業的反對。這是美國泛化、濫用國家安全概念的又一典型例證。幾年前，美國四處宣稱華為存在安全風險，但始終拿不出任何證據。華為唯一的「罪行」就是超越了美國的同行。希望歐方堅持戰略自主，獨立自主發展中歐關係，拒絕他國施壓脅迫，確保中歐關係不針對、不依附也不受制於第三方。

烏克蘭局勢：圖為2023年3月24日，烏克蘭就鋼鐵邊界（Steel Border，暫譯）的暴風旅（Storm Brigade）招募的新兵，在該國中部部隊基地進行訓練。（Reuters）

●俄烏關係與俄烏戰爭

他稱中俄互為最大鄰國，雙方發展友好關係理所當然，一些人故意曲解、抹黑中俄關係，背後有政治目的。中方沒有向俄方提供軍事支持，所作所為光明磊落，不像某些國家拱火澆油、大發戰爭財。中方願同歐方一道努力，為政治解決烏克蘭危機繼續發揮建設性作用。

他稱外界對於中國與俄羅斯關係「無上限」的言論有誤解，指有關說法只是修辭，並重申中國不會向俄羅斯供應武器用於出兵烏克蘭。

他提到俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭前夕，總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）與中國國家主席習近平發表聯合聲明，稱中俄友誼「無上限」一事時，稱部份人故意曲解這一點，重申「無上限」純屬修辭，中國在俄烏戰爭上亦沒有站在俄羅斯一邊。

傳聰指出，中國沒有向俄羅斯提供軍事援助，亦沒有承認莫斯科吞併包括克里米亞（Crimea）及頓巴斯（Donbas）等烏克蘭領土的舉動。對於北京方面沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭，他表示北京方面理解俄羅斯出供阻止北約（NATO）擴張的理據，而且中國認為這場戰爭的根本問題比西方領袖所指出的更複雜。

傅聰在談及烏克蘭危機時表示，俄烏都是中國的朋友，中國不願見到朋友兵戎相見，始終積極勸和促談，同俄烏等保持溝通，得到了各方積極評價。中方始終站在和平一邊，也站在國際大多數國家一邊。烏克蘭危機歷史經緯複雜。複雜問題沒有簡單解決辦法，當務之急是停火止戰、挽救生命。

他說：「我知道人們都在關注首腦的電話會議，習主席不與澤連斯基通話並不意味着中國在烏克蘭問題上站在俄羅斯一邊。」