戴琪：美國正與盟國共同應對中國不公平競爭

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）說，美國正在與盟國合作，以應對來自中國的不公平競爭，並尋求制定新協議加強美國的供應鏈，解決長期存在的脆弱性。



彭博社報道，戴琪說，拜登政府正在採取一項貿易戰略，解決美國及盟友過去未曾預想到的問題，如中國的崛起，以及中國對全球經濟許多領域中的主導地位。

其中一個例子是美國與歐盟正在商談的《全球永續鋼鋁協議》（Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminum）。這一協議針對中國巨額的國家補貼，美國認為補貼政策給中國帶來不公平的優勢，導致全球鋼鋁生產過剩，降低了美國生產商的價格。

另一個例子是美國與亞洲13個國家正在商談的印度-太平洋經濟框架，以及最近與日本達成的重要礦物協議。

戴琪星期二（4月4日）說：「『中國公司』的現象，以及國家與經濟的融合現象，是我們（美國）仍在努力應對的問題……美國正在與夥伴合作，以確保我們保有夥伴關係，而不是美國獨自應對中國。」

戴琪星期三（5日）將在華盛頓的美利堅大學就美國政策須「適應當今全球經濟的現實」等課題發表演講。