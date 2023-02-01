戴琪：微信是偽冒產品流通的最大平台之一

美國政府1月31日發表年度報告，指中國仍是偽冒產品最大的製造國，貿易代表戴琪（Katherine Tai）更點名微信，形容這個中國最大的通訊軟件是冒牌產品流通的主要平台之一。



路透社報道，在華府的「惡名市場」（notorious markets）報告提到，美國海關及邊境保衛局（U.S. Customs and Border Protection）2021年截獲的偽冒產品中，有四分三是來自中國，以及由中國轉運到香港。

該份報告列出39個網上市場及33個實體市場，指它們涉嫌參與或容許持續的侵犯商標或盜版行為，特別指出微信的電子商貿生態系統是中國其中一個最大的偽冒產品平台，用戶透過微信平台分發和出售有關產品。

美國貿易代表處（USTR）同時表示，全球速賣通（Aliexpress）、百度網盤、敦煌網、拼多多及淘寶，以及義烏國際商貿城、深圳華強北電子產品、北京秀水街等七個實體市場繼續列入「惡名市場」名單。

戴琪表示，有關名單是一項重要工具，用於敦促私營企業和貿易夥伴採取打擊侵權的行為。

對於中國多間電子商貿企業被列入名單，北京方面曾表示不認同，稱華府的做法不負責任。而阿里巴巴則稱會繼續與政府部門合作，應對平台上的保護知識產權問題。