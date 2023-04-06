美國逾百教會人員60年間性侵兒童　受害者達600人

美國馬里蘭州總檢察長布朗（Anthony Brown）4月5日發表報告，指天主教巴爾的摩總教區（Archdiocese of Baltimore）156名教會人員在過往60多年間曾性侵至少600名兒童，並指責總教區對事件視而不見，多次否認指控。



報告指出自1940年代至2002年間，有156名教會人員反覆地向兒童進行性侵行為，性侵者包括神父、執事、修士、教師及教區其他員工。他們向受害兒童提供酒精和毒品，以及強迫對方進行性行為。

馬里蘭州總檢察長布朗指出，這些受害者經歷揭示着虐待兒童並隱瞞事實的人們的共通行徑，即這些施虐者一律對受害者本人、他們的家庭及社區擁有絕對權威及權力。

他表示，受害者現時才能討回公道，可能為時已晚，因部分人已經去世。但希望揭露教區多年來的違法行為，可促進建立問責制，並鼓勵其他人挺身而出。報告還建議馬里蘭州修改涉及兒童性虐待的民事訴訟時效，但不會構成刑事起訴。

總教區致歉

巴爾的摩總教區大主教洛里（William E. Lori）稍後發聲明向受害者致歉，指報告詳述教區在歷史上一段應受譴責的時期，「不會被掩蓋、忽視或遺忘」，又指教區已在1990年代起徹底改變，性侵事件逐年減少，強調教區組織已同過往不同。