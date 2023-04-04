眼藥水疑致美國3死8失明　FDA稱印度工廠違規　印方指沒受污染

由一間印度工廠生產的眼藥水疑與美國的68個感染個案有關，當中3人死亡、8人失明、4人須接受摘除眼球手術。英媒4月4日稱，美國食品和藥物管理局（FDA）指這間印度工廠違反有關消毒和衛生的規定。印度藥物監管機構則指，眼藥水的樣本沒受污染。



美國疾病控制和預防中心（CDC）截至3月，在美國16個州錄得68個綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）感染個案，當中3人死亡、8人失明、4人須接受摘除眼球手術，這些個案疑與病人曾使用由一間印度工廠生產的眼藥水有關。眼藥水由印度藥廠Global Pharma Healthcare生產，並由EzriCare或Delsam Pharma發行。

英國廣播公司（BBC）4月4日稱，FDA自2月20日起在Global Pharma Healthcare的印度工廠進行11天檢查，並在報告中提及，他們發現工廠犯下數個與消毒和衛生有關的違規行為。這些違規行為包括，工廠內一個容器有黑色及啡色的油膩沉澱物；無菌生產區的幾個部份，包括門和門把，都沒被適當地清潔；會與藥物包裝接觸的表面沒經過清潔、淨化、去污、消毒。

泰米爾納德邦藥物管制局（Tamil Nadu Drugs Control，暫譯）主任維賈婭拉克什米（PV Vijayalakshmi）4月4日表示，他們檢查由涉事工廠生產的數個批次的眼藥水樣本，包括疑與美國個案有關的一批產品，結果沒發現受污染樣本，而產品的原材料也符合標準。