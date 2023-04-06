特朗普：在拜登領導下　人民幣正在取代美元成為世界頭號貨幣

撰文：聯合早報
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俄衛網6日稱，當地時間4月5日，在走出紐約刑事法庭的第二天，美國前總統特朗普（Donald Trump）在社交媒體上稱，「人民幣正在取代美元成為世界頭號貨幣，這在三年前是不可想像的，但在拜登的領導下，這很有可能會發生。」

此前一天，特朗普在佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園向支持者發表講話時，也批評拜登政府任內的失敗舉措，其中包括「美元正在崩潰，很快將不再是世界標準」。

4月4日，特朗普被指控34項偽造商業記錄的罪名，涉及給兩名女性支付費用，包括給美國艷星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付了13萬美元的「封口費」。他聲明自己無罪。特朗普的律師代表律師塔科皮納（Joseph Tacopina）表示，對他的當事人提出的指控缺乏事實依據。

據曼哈頓地方檢察官布拉格（Alvin Bragg）稱，特朗普及其同夥2015年達成了一項壓制負面訊息的計劃，以幫助特朗普贏得美國總統大選。他補充說，作為該計劃的一部分，特朗普和其他人向三個人支付費用，以隱瞞可能妨礙他在2016年贏得總統選舉的訊息。

本文獲《聯合早報》轉載

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