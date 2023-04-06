博雷利4月13至15日訪華

歐盟4月6日宣布，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）會於下週訪問中國三天，是再有歐洲高層官員訪華。



路透社報道，博雷利4月13至15日訪問中國，暫時未知他會與哪些中國官員會面，而他早前曾透露準備訪華的計劃。

除了博雷利，他的同鄉、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）上週亦訪問中國，而法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）6日則在北京與中國國家主席習近平會面。

俄羅斯去年2月入侵烏克蘭前夕，曾與中國宣稱兩國合作關係無上限，習近平訪問莫斯科，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面。博雷利認為，中國雖與俄羅斯建立密切的經濟及外交關係，但沒有組成軍事聯盟，亦沒向莫斯科供應武器。

博雷利指出，這種無限的友誼似乎有一定限制，北京方面暫時沒有越過歐盟的紅線。而對於中國就俄烏戰爭提出的和平協議，他覺得中國似乎無意完全與俄羅斯站在同一陣線，因此即使很多西方官員不認為有關方案是全面的向平計劃，但歐盟都應對方案表示歡迎。

他表示，中國在俄烏戰爭問題上，有意成為推動者，而不是擔任調解的角色。