馮德萊恩：鼓勵習近平接觸澤連斯基　稱台海穩定至關重要

中國國家主席習近平同法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）4月6日舉行中法歐三方會晤。馮德萊恩在記者會上被問及，是否可能中國向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）施壓以終結俄烏戰爭。



她回應稱，在與習近平會面時鼓勵中國與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy，又譯作澤倫斯基）接觸。

她也在會談中指出，台灣海峽的穩定至關重要。

馮德萊恩補充說，任何人都不應通過武力威脅單方面改變該地區的現狀，應通過對話解決緊張局勢。

中國外交部稱4月6日下午，習近平在人民大會堂同法國總統馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩舉行中法歐三方會晤。

習近平指出，馬克龍總統和馮德萊恩主席一道訪華，體現了歐方發展對華關係的積極意願，符合中歐共同利益。當前，國際形勢複雜多變，烏克蘭危機延宕難解，疫後世界經濟復蘇動力不足，國際金融市場動蕩不寧，發展中國家面臨困難增多。中歐應該堅持對話和合作，維護世界和平穩定，促進共同發展繁榮，推動人類文明進步，攜手應對全球性挑戰。

習近平強調，今年是中國同歐盟建立全面戰略夥伴關係20週年。中方願同歐方一道，把握好中歐關係發展大方向和主基調，全面重啓各層級交往，激活各領域互利合作，排除干擾和挑戰，為中歐關係發展和世界和平、穩定、繁榮注入新動力。