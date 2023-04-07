法國反退休金改革示威　馬克龍曾光顧餐廳遭破壞

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）對中國進行國事訪問之際，法國示威者4月6日針對退休金制度改革法案，展開第11輪罷工及抗議，首都巴黎出現零星暴力，馬克龍曾光顧的餐廳遭破壞，簷篷著火。



馬克龍在2017年總統大選第一輪領先時，曾在餐廳La Rotonde舉辦慶祝晚宴。在6日的示威中，民眾在餐廳外向警察投擲瓶子和油漆，令餐廳簷篷著火。雖然市面示威活動大致和平，但包括巴黎及部份地方出現零星暴力，法國農業信貸銀行（Credit Agricole）在巴黎的一家分行遭到搶掠。在西部城市雷恩，警察向抗議者發射催淚彈，抗議者點燃垃圾箱及投擲雜物還擊 。

與前幾輪示威相比，今次火車服務所受到的影響沒那麼嚴重，罷工的教師也有所減少了。雖然民航當局仍要求航空公司將馬賽（ Marseille）等城市的航班減少20%，但巴黎機場的航班未受大影響。

馬克龍此前援引憲法第49.3條，不經議會表決強行通過退休制度改革法案。工會誓言不會放鬆大規模示威行動，以迫使政府讓步。而關鍵日期將是4月14日，屆時憲法委員會將對法案作出裁決。 憲法專家認為，該委員會不太可能否決這項立法。