法國新一輪大罷工蓄勢待發　示威者堵羅浮宮　馬克龍政府急開會

法國總統馬克龍倡導的退休金制度改革法案加劇工會憤怒情緒，馬克龍星期一（3月27日）與各部長召開緊急會議。



路透社報道，馬克龍此前援引憲法第49.3條，不經議會表決強行通過退休制度改革法案。工會誓言不會放鬆大規模示威行動，以迫使政府讓步。

工會呼籲在星期二（28日）舉行新一輪大規模抗議，這將是自1月中旬以來，針對退休金制度改革法案的第10輪抗議動員。

羅浮宮入口被堵

儘管還未到預告罷工的日子，已有一群示威者星期一聚集在巴黎羅浮宮博物館門外，舉橫幅抗議法案將退休年齡上調至64歲。

由於示威者堵住了羅浮宮的入口，許多慕名而來的遊客大失所望，但也有遊客對此表示理解。

巴黎警方正採取行動，阻止示威者在龐畢度中心舉行另一場未經授權的集會活動。

馬克龍決意在年底前通過法案，這讓他的民調支持率滑至低谷。不過，他上周表明接受法案給他帶來的負面反應。總理博爾內（Elisabeth Borne）也稱無意放棄推動這項法案，她已準備好與工會進行新的對話。

從星期一開始，博爾內安排了與議會成員、政黨、地方當局和工會等方面為期三周的會談，以求緩和當前的緊張局勢。

本文獲《聯合早報》授權轉載

