美最高院大法官獲富商招待旅遊　參議員促調查

撰文：蕭通
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美國保守派最高法院大法官托馬斯（Clarence Thomas）被指長年收受富商利益，包括在過去數十年間，頻繁乘坐對方的私人飛機和超級遊艇出遊，但一直沒有申報，參議院民主黨人呼籲進行調查。

美國媒體ProPublica於4月6日報道，托馬斯曾多次與達拉斯（Dallas）房地產大亨、共和黨金主克勞（ Harlan Crow）一起度假，包括在美國和全球各地，乘坐對方的私人飛機和超級遊艇。 報道形容，托馬斯接受克勞好處的頻率，「在美國最高法院的現代史上尚無先例」，並指托馬斯未有申報，已涉嫌違反聯邦法律。

克勞發聲明稱，他和妻子金尼（Virginia Ginni Thomas）自1996年以來，一直是托馬斯夫婦的朋友，且「從未試圖在任何法律或政治問題上影響托馬斯」。不過，托馬斯本人和最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts），均未對事件回應。

民主黨籍的參議院司法委員會主席德賓（Dick Durbin）表示，其小組將根據該報道「採取行動」，強調最高法院不應只有最低的道德標準，大法官必須像其他聯邦法官一樣遵守規則，甚至被指示應避免出現不當行為。民主黨參議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）呼籲，羅伯茨應確保事件獲得徹查。

大法官托馬斯被視為最高法院最保守的成員，1991年獲時任總統老布殊（George H. W. Bush）任命。

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