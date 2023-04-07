網上流傳美國軍援烏克蘭機密文件　包括彈藥消耗與軍事部署

網上流傳着一份相信是美國國防部洩漏，援助烏克蘭的機密文件，內容包括西方援助的裝備記錄、數量以及俄烏傷亡估算。儘管內容似乎有被篡改痕跡，但部份內容相信是真的，國防表示將調查事件來龍去脈，揪出文件洩漏幕後黑手。



美國《紐約時報》4月6日報導，文件正在Twitter及Telegram上流傳，分析指流傳檔案似乎有被篡改痕跡，包括誇大美方對烏克蘭的戰爭死亡人數統計，同時低估俄軍陣亡數字。文件聲稱俄軍自開戰以來陣亡1.6萬人至1.75萬人，烏軍則陣亡高達7.15萬人。這與歐美公開預估的俄軍傷亡20萬人、烏軍10多萬人的數字，有極大落差。

分析指這可能是俄羅斯企圖製造假消息的方法，但文件中還記載了截至3月1日，美軍對烏軍整備的預算，包括HIMARS高機動多管火箭的消耗率、訓練部隊的時間表、烏軍集結人數等，這些數據看起來是真實的。

美國重未公開相關消息，這次洩漏對俄羅斯來說無疑是提供了重要情報，亦代表美國情報保密出現嚴重漏洞。美國正努力刪除網傳內容，但截至6日尚未成功。同日國防部發言人表示，他們已注意到相關報導，正在核查此事。