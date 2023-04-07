黎巴嫩火箭襲以　17年來最大型軍事衝突　以軍反擊黎南與加沙

以色列軍隊星期五（4月7日）凌晨向黎巴嫩和加沙地帶發射導彈，報復巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和黎巴嫩真主黨的火箭彈襲擊。



路透社報道，巨大的爆炸聲震撼了加沙的不同地區，以色列稱擊中了目標，包括南部沿海地帶的哈馬斯隧道和武器製造基地，包括用於防空火力的重型機槍設施。黎明臨近時，以軍方稱還襲擊了黎巴嫩南部的哈馬斯目標，拉希迪耶（Rashidiyeh）難民營附近的居民報告了三聲巨響。

另據黎巴嫩時事通訊網報道，黎巴嫩南部提爾地區（Tyre）星期五凌晨遭以色列導彈襲擊，尚無傷亡報告。

以色列軍方星期四（6日）下午發聲明說，當天有34枚火箭彈從黎巴嫩境內射向以色列北部，其中25枚被攔截。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，簡稱聯黎部隊）司令薩恩斯（Aroldo Lazaro Saenz）正在與藍線兩側當局對話，並敦促「各方立即停止越過藍線的所有行動」。

聯黎部隊說，過去一天的事態發展很危險，可能導致局勢嚴重升級，並補充說，雙方都表明不想開戰。

在黎巴嫩與以色列邊境地區，有一條由300多個藍桶連接而成、長度約121公里的「藍線」（Blue Line）。這是以色列軍隊2000年撤離黎巴嫩南部、結束佔領後，由聯合國劃定的臨時停火線，後被視作黎以之間的臨時邊界。由於年代久遠，許多通往「藍線」作業的安全通道和藍桶存在不同程度的損毀。

這是2006年以色列與黎巴嫩真主黨交戰以來，來自黎巴嫩的最大規模攻擊，當年有1,200名黎巴嫩人和165名以色列人死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

