黎巴嫩爆「一國兩時」之爭　政教衝突引夏令時間混亂

3月24日，就在黎巴嫩即將如往年一樣改行夏令時的前夕，政府突然宣佈推遲實施夏令時，直至穆斯林齋月結束，導致該國出現了「一國兩時」之亂，境內出現兩種時區。此舉被視為政府向穆斯林讓步，使其能夠在齋月期間、每晚提前一個小時結束禁食。



黎巴嫩看守政府總理米卡提（Najib Mikati）上周四（23日）宣佈，將改在4月21日才開始實行夏令時間，而不是像往年一樣，從3月的最後一個周末起將時間提前一小時。政府雖未解釋原因，但人們普遍認為這是對穆斯林的一種讓步，允許正在慶祝齋月的穆斯林在每天下午6點左右就能禁食，而不是等到晚上7點。

然而，當地極具影響力兼該國最大基督教派的馬龍派教會（Maronite Church）稱，此舉未經協商或考慮國際標準，宣佈不遵守這一決定。其他基督教組織和政黨也宣佈繼續如往年一樣採用夏令時間。

黎巴嫩教育部長Abbas Halabi也表示，學校將按夏令時間運作。一些企業和媒體機構——包括兩個主要新聞頻道LBCI和MTV，也都宣佈進入夏令時間。

黎巴嫩國家航空公司中東航空公司（MEA）則說，公司所有時鐘將繼續顯示冬令時，但會調整其航班時間為夏令時間，以便與國際時間表保持一致。

「一國兩時」給民眾造成了混亂。在當地工作的日本NGO工作人員Haruka Naito對《衛報》表示，因為時間調整，出現了有日子的約會時間出錯，結果分身乏術。

這個中東國家目前物價高企、銀行出現擠提，當地近年天災人禍接連不斷，政治紛擾無日無之，人民長期水深火熱，但不同政黨派系領袖仍聚焦爭拗對抗。是次事件在這個有着深厚宗教矛盾的國家再次引發分裂，更有人戲稱其為「穆斯林時間」和「基督教時間」。1975年至1990年間，該國曾被基督教和穆斯林派別之間的內戰衝擊。目前，該國人口中基督教徒佔5成以上，穆斯林則佔4成。

不少當地人於社交平台上抱怨道：「他們製造出許多問題，加劇穆斯林與基督徒之間的分歧，從中獲益的都是當權者。」