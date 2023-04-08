美媒：美國防部擬用軍援烏克蘭機制向台灣提供武器

美媒4月7日報道稱，美國國防部打算使用軍援烏克蘭的機制向台灣提供武器。此引起中國內地多間傳媒關注，《中國日報》發文批評「那將是美國的一場災難」。



美國《防務新聞》（Defense News）指，美國國防部希望充份利用國會最近授予的權力向台灣提供武器，但首先需要控制財政的議員來跟進資金問題，報道談到根據《2023財年國防授權法案》部份內容，國會批准國務院和國防部每年對台累計30億美元的軍事援助，國防部高官開始呼籲國會撥款者分配他們所需的資金。

報道稱，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）3月28日向參議院軍事委員會表示，國防部打算使用10億美元的授權額度，通過「總統提款授權」（Presidential Drawdown Authority）機制向台灣轉移武器，報道指「這與拜登政府軍援烏克蘭的機制相同」。

《防務新聞》指，由於美國工業能力受限導致生產積壓，美國有價值約190億美元售予台灣的武器未交付，「總統提款授權」或可成為權宜之計，讓拜登政府從美軍現有儲備庫存中提取武器。

《中國日報》則刊出題為「美國國防部把台灣與烏克蘭比較是瘋狂的」社評指，若果美國國防部真如《防務新聞》所說般，那將是美國的一場災難，拖入不應有的與中國對抗中。