與麥卡錫出席聯合記者會　蔡英文重申決心台灣維護和平現狀

台灣總統蔡英文美西時間4月5日上午10時（香港時間4月6日上午1時）在錫米谷（Simi Valley）列根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。兩人其後同台發表聲明。



麥卡錫在發言之初便稱「有幸與蔡總統會面」。他說：「我很有幸歡迎台灣總統來到列根圖書館，在我們邁步向前的過程中，我很高興聽到她的觀點。」

他還說：「我相信現在我們（美台）的關係在我一生中比任何時候都更緊密。當然，蔡總統是這關係的偉大擁護者。」

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蔡英文說，美國堅定不移的支持顯示台灣沒有被孤立，也並不孤單，「我們先前所維護的和平及努力打造的民主正遭遇前所未有的挑戰」。

她重申致力於台灣和平現狀，稱台灣致力成為世界的可靠夥伴及區域內穩定的基石，非常感謝美國的支持，也感謝美國國會的朋友一直和台灣站在一起。