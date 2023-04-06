與麥卡錫出席聯合記者會 蔡英文重申決心台灣維護和平現狀
撰文：洪怡霖 許懿安
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台灣總統蔡英文美西時間4月5日上午10時（香港時間4月6日上午1時）在錫米谷（Simi Valley）列根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。兩人其後同台發表聲明。
麥卡錫在發言之初便稱「有幸與蔡總統會面」。他說：「我很有幸歡迎台灣總統來到列根圖書館，在我們邁步向前的過程中，我很高興聽到她的觀點。」
他還說：「我相信現在我們（美台）的關係在我一生中比任何時候都更緊密。當然，蔡總統是這關係的偉大擁護者。」
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蔡英文說，美國堅定不移的支持顯示台灣沒有被孤立，也並不孤單，「我們先前所維護的和平及努力打造的民主正遭遇前所未有的挑戰」。
她重申致力於台灣和平現狀，稱台灣致力成為世界的可靠夥伴及區域內穩定的基石，非常感謝美國的支持，也感謝美國國會的朋友一直和台灣站在一起。
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麥卡錫與蔡英文會面說了什麼？
麥卡錫發言之初便稱自己有幸歡迎蔡英文來到美國加州錫米谷列根總統圖書館且很高興聽到她的觀點。
華府怎麼看兩人會面？
美國務卿布林肯表示，台灣總統過境美國不是什麼新鮮事，中國不應以此為由加劇緊張局勢。