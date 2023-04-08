俄媒：政府以間諜罪提控被拘《華爾街日報》記者

俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）引述不具名消息人士報道，俄羅斯調查人員正式以間諜罪名提控日前被拘留的《華爾街日報》美國記者格爾什科維奇。



俄羅斯聯邦安全局於3月30日說，當局以格爾什科維奇（Evan Gershkovich）涉嫌從事間諜活動為由將他拘留，若罪成可被判監禁20年。《華爾街日報》以及格爾什科維奇都否認了指控。

俄羅斯星期四（4月6日）發表一份聲明稱，里亞布科夫（Sergei Ryabkov）告訴美國駐俄大使特雷西（Lynne Tracy）說：「被美國所煽動，圍繞這起案件的炒作，目的是向俄羅斯和法院施壓……這是毫無意義的。」

美國白宮稱這項指控是「荒謬」的，並敦促俄羅斯釋放格爾什科維奇。國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）星期四則說，俄羅斯拒絕讓格爾什科維奇獲取領事服務是「不可原諒的」。「我們必須讓埃文能獲取領事服務。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

