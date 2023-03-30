《華爾街日報》記者俄羅斯被拘　否認從事間諜活動

俄羅斯聯邦安全局（FSB）稱3月30日稱已拘留《華爾街日報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich），懷疑他為美國做間諜。當局稱在俄東部城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）拘捕他。俄塔社30日稱他在莫斯科法院否認有關指控。



同一法庭也裁定他還柙至5月29日。

FSB聲明中稱，格爾什科維奇「根據美方的指示行事，收集了構成國家機密的有關一家俄羅斯軍工企業之活動的資訊」。FSB稱已「制止了」 他正在進行的「非法活動」，並對他起訴。

該報30日發聲明稱對記者的安全深感關切。

FSB稱格爾什科維奇被俄羅斯外交部認定為在俄工作的記者。該報30日在報道中證實他效力其莫斯科分社，是美國公民。

俄羅斯聯邦安全局稱2023年3月30日稱拘留美國公民、《華爾街日報》記者格爾什科維奇（Evan Gershkovich），指他為美國從事間諜活動。他被捕前效力《華爾街日報》莫斯科分社。當局稱在俄東城市葉卡捷琳堡拘捕他。圖為《華爾街日報》提供的照片。（Reuters）

類似他的情況在2022年亦曾發生，美國女子職籃WNBA球星格連娜（Brittney Griner）2022年2月在俄羅斯因藏毒案被捕後，美國一直爭取與俄達成換囚協議。多間美媒2022年12月8日引述美國官員指，雙方達成一換一的換囚協議，美國將在美服刑的俄羅斯軍火商博特（Viktor Bout，被稱為「死亡商人」）交給俄羅斯，換取格連娜獲釋。她本來被俄羅斯判監9年。