中國駐美使館代辦徐學淵：冀中美農業界加強雙向貿易

中國駐美國大使館臨時代辦徐學淵4月4日出席在密蘇里州聖路易斯市（St. Louis）召開的第三屆中美農業圓桌論壇。徐學淵在致辭中肯定中美農業對話取得的積極成果，並鼓勵雙方農業界進一步加強雙向貿易，圍繞農業現代化探索新合作領域。



徐學淵表示，中美都是農業大國，兩國政府都高度重視實現農業穩定、鄉村發展、農民增收。中美攜手，必將更好造福兩國人民。儘管中美關係仍遭遇許多困難波折，但業界和民間對農業合作的熱情和期待不減，這也充分說明，中美農業合作有動能、有韌性、有潛力。

徐學淵指出，「貿易是中美兩國可以繼續擴大合作的最重要領域。據美方統計，2022年美國向中國農產品出口達到創紀錄的381.6億美元，同比增長16%。這體現了中美農產品貿易的基礎穩固，也是中方持續克服疫情等因素影響，為美國農產品輸華提供關稅排除、貿易便利化等措施的結果。同時，中國對美農產品出口雖然也實現增長，但規模和品種還比較有限，希望進一步加強雙向貿易，促進中國水產品、蔬菜、水果等優質特色產品輸美。」

徐學淵表示，中美兩國還可圍繞農業現代化探索更多新的合作領域。中方願與美方繼續深化農業政策協調、科技交流、人文交往，特別是通過交流互鑒、信息共享、多方合作，在氣候智慧型農業、土壤健康、糧食減損、新品種新技術新裝備等方面進行更多深層次合作。

徐學淵強調，中方對發展中美關係的態度是一貫的，一個健康穩定發展的中美關係符合兩國和兩國人民的根本利益，中方願在相互尊重、和平共處、合作共贏的基礎上發展中美關係。