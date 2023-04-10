彭博社：華為擬將中東總部遷至沙特阿拉伯

在沙特阿拉伯與中國的外交和商業關係日益密切之際，有知情人士透露，中國科技巨頭華為正尋求將中東地區總部遷至沙特阿拉伯首都利雅得。



彭博社星期一（4月10日）引述匿名知情人士報道，華為正在與利雅得當局就搬遷總部進行談判，以提升企業其在沙特阿拉伯的存在，不過目前還沒有做出最終決定。

報道稱，華為一直在加強其在沙特阿拉伯的存在，即使美國推動其盟友避開這家中國技術公司。據新華社此前報道，華為2022年在利雅得開設了最大的海外旗艦店。

華為官網資料顯示，公司目前的中東總部位於阿聯酋和巴林，並在沙特阿拉伯、阿曼、巴基斯坦、卡塔爾、科威特、黎巴嫩、伊拉克和約旦等國都設有辦公室。

沙特阿拉伯此前宣布，從2024年開始，政府實體將被限制與沒有在該國設立地區總部的外國公司做生意，以限制經濟外流並吸引外國投資。沙特政府官員曾透露，截至去年年底，約有80家公司申請將其總部遷往利雅得。

沙特阿拉伯和中國之間的關係一直在增長。在中國國家主席習近平去年訪問利雅得之後，兩國簽署了價值500億美元的協議。今年三月，沙特也在中國的斡旋下，與斷交七年的伊朗達成恢復外交關係的協定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

