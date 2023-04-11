也門政府：盼沙特代表團與胡塞武裝取得和談成果

也門（Yemen）政府10日發表聲明，歡迎沙特阿拉伯代表團同胡塞武裝（Houthi）舉行和談，並希望和談取得積極成果。聲明還說，在沙特和伊朗日前恢復外交關係後，也門如今比以往任何時候都更有可能實現和平。



新華社報道，4月9日，也門胡塞武裝領導人馬沙特（Mahdi al-Mashat）在也門首都薩那（Sanna），會見了沙特駐也門大使賈比爾（Mohammed Al-Jaber ）率領的沙特代表團，雙方討論了續簽2022年10月到期的停火協議等議題。

停滯已久的也門和平進程近期出現積極進展。本月6日，也門政府高級官員在沙特首都利雅得，與沙特國防大臣哈立德（Khalid bin Salman）舉行會談，商議全面恢復也門和平的路線圖，並討論了組建包含胡塞武裝在內聯合政府的可能方案。

2014年9月，胡塞武裝奪取薩那，後又佔領也門南部地區。 2015年3月，沙特牽頭成立多國聯軍對胡塞武裝發起軍事行動。 2018年12月，在聯合國斡旋下，也門政府和胡塞武裝達成協議，同意在紅海港口荷台達停火，但不久雙方即互相指責對方破壞停火協議。