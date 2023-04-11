俄羅斯央行：人民幣3月在俄外匯交易份額創新高達39%

俄羅斯聯邦中央銀行擬制的金融市場審查報告顯示，3月份人民幣在俄羅斯外匯市場交易的總份額升至創紀錄的39%，而美元的份額則為34%。



報告指出：「市場參與者在交易所交易中繼續減少『有毒』貨幣的交易量，美元和盧布的交易份額下降至34%（2月份為36%）。3月份人民幣和盧布、人民幣和美元在外匯市場上的互兌增加到總交易量的39％（2 月份為37％），創造了新的紀錄。」

俄羅斯外匯市場月度總交易量從2月份的6.7萬億升至3月份的8.2萬億盧布，日均交易量達3,750億盧布。

此外俄衛網4月8日引述俄羅斯《消息報》援引俄羅斯專家的話報道稱，在2023年年底前，人民幣在俄羅斯金融市場的交易量或將超過美元和歐元的總交易量。

消息稱，俄羅斯財政部早在2022年就開始以人民幣代替美元進行市場交易。此外，俄羅斯國家福利基金中約有60%的資金以人民幣形式儲存，以避免對俄制裁導致的俄羅斯資產被凍結的風險。

2023年4月6日，莫斯科交易所人民幣交易額為1060.1億盧布，美元交易額為952.4億盧布，歐元交易額為429.7億盧布。

俄羅斯投資公司IVA Partners企業財務部經理圖佐夫指出：「人民幣交易量確實超過了美元。在2030年底前，人民幣交易量有可能超過美元和歐元的總交易量。」

俄羅斯專家表示，已經習慣於分散儲蓄的俄羅斯人將適應金融調整，並將部份資金兌換為人民幣和其他俄羅斯友好國家的貨幣。

據俄羅斯《生意人報》報道，莫斯科交易所的數據顯示，人民幣在2月份成為俄羅斯交易量最大的貨幣，規模超過1.48萬億盧布，比1月份高出三分之一。人民幣佔主要貨幣總交易量的近40%；美元約佔38%；歐元約佔21.2%。