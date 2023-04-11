巴西總統盧拉今訪華　討論人民幣貿易協議受矚

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）4月11日至14日訪問中國，議題之一很可能是不久前的人民幣貿易協定。



中巴3月宣布建立清算所，保障不使用美元的結算以及本幣貸款，為交易提供便利和降低交易成本，擺脫雙邊關係中對美元的依賴。

巴西貿易和投資促進局3月29日發聲明稱，巴中已簽署協議，不再使用美元作為中間貨幣，而以本國貨幣開展貿易。

中國外交部發言人毛寧3月30日毛寧介紹說，中國和巴西今年初簽署在巴西建立人民幣清算安排的合作備忘錄。

人民幣：一名乘客2005年5月12日在中國北京的售票處用人民幣購買地鐵車票。（Getty）

兩國設人民幣清算所

巴西在3月29日於北京舉行的巴西商業研討會上宣布建立人民幣清算所，允許兩國企業以人民幣結算交易。

中國工商銀行（ICBC）將負責在巴西營運人民幣清算所，讓巴西和中國企業使用人民幣進行商業交易和貸款，降低對美元依賴。

巴西財政部國際事務司司長羅西托（Tatiana Rosito）表示，中國工商銀行是一家大型中國金融機構，能夠保證讓巴西企業的收益立即轉換為人民幣。

人民幣：圖為2005年5月26日中國四川成都一名銀行櫃員將一疊面值100元的人民幣現鈔放在櫃檯上。（Getty）

巴西第二大外匯儲備貨幣

巴西央行3月31日發表報告顯示，人民幣已取代歐元，成為巴西外匯儲備中第二重要的貨幣，反映巴西與中國經濟聯繫正不斷加深。

截至2022年年底，人民幣佔巴西外匯儲備總量5.37%，超過歐元所佔的4.74%。美元以80.42%繼續處於主導地位。

中國與巴西2023年初簽署協議，安排在巴西建立人民幣清算所，以促進雙邊貿易和投資，降低美元主導地位。

中國十多年來一直是巴西最大的貿易夥伴，據中國海關統計，2022年中巴雙邊貿易額為1714.9億美元，較前一年同期增長4.9%。巴西實現貿易順差。

據埃菲社報道，盧拉訪華隨行的商業代表團人數將達到創紀錄的240人。巴西政府官員表示，巴西渴望與中國建立多樣化的貿易關係。