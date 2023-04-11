拜登簽署法案　美國正式結束新冠疫情緊急狀態

美國總統拜登（Joe Biden）4月10日簽署法案，正式結束全國新冠疫情緊急狀態，同時斥資逾50億美元 加速研發新冠疫苗。



美國白宮表示，拜登已簽署國會早前通過的一項法案，終止了與新冠疫情相關的國家緊急狀態，示意新冠疫情在美國已正式結束。另外美國衛生及公共服務部（HHS）和拜登政府官員宣佈，美國政府投入超過50億美元，以加快開發新的新冠疫苗和治療方法。

白宮和HHS官員接受《華盛頓郵報》訪問時表示這項名為Project NextGen的投資項目，旨在為人們提供更好的保護，包括未來可能出現具有威脅性的新冠變種病毒株。

HHS發言人表示，雖然目前的疫苗在預防重症及死亡方面仍然非常有效，但過了一段時間後，這些疫苗在降低感染和傳播的有效性方面會逐漸轉弱。因此未來多年，新的變種出現，可能會繼續對醫療保健系統構成挑戰。

美國自2020年1月起實施全國新冠疫情緊急狀態，美國政府在冠病檢測、提供免費疫苗和其他緊急防疫措施方面投放了大量資金，旨在使美國擺脫疫情。三年以來，美國有超過100萬人死於新冠病毒。

本文獲《聯合早報》授權轉載

