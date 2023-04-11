英國政府計劃向煙民派發電子煙　冀減少吸食香煙產品

英國有超過600萬名煙民，佔全國18歲以上人口約13%，政府計劃在2030年底前，將英格蘭的煙民比例降至5%以下，當局4月11日宣布，向100萬民煙民免費派發電子煙套裝，鼓勵他們放棄香煙產品。



英國廣播公司（BBC）及天空新聞（Sky News）報道，有關計劃意味平均每5名英格蘭煙民中，就有接近1人獲分派電子煙及行為支援，他們可以選擇電子煙的款式、味道等，衛生部形容計劃是全球先例。

當局估計英格蘭地區有9%的婦女在懷孕時仍然吸煙，因此當局提出向她們資助最多400英鎊，鼓勵她們戒煙。有關計劃同時包括打擊未成年吸食及走私電子煙問題，預計耗資4500萬鎊。

衛生部官員奧布萊恩（Neil O'Brien）指出，最多三分二長期煙民會死於吸煙問題，而香煙是唯一正確使用都會喪命的產品。

當局會先邀請地方政府參與，其後在未來兩年將規模擴展至全國。有吸煙與健康行動組織對該政策表示歡迎，認為是邁向禁香煙的正常一步，但認為措施不足以實現在2030年底前「無煙」目標。

英國去年公布一份專家關於吸煙問題的報告，建議逐年提升合法買煙的年齡，並在海灘、咖啡店外行人路等空曠地方禁煙，同時認為政府應推廣電子煙作為代替香煙的方式，但同時承認電子煙不是靈丹妙藥，亦不是完全沒有風險，不過香煙的風險則更惡劣。

另外美國匹茲堡大學醫學院（University of Pittsburgh School of Medicine）同日在醫學期刊《Respiratory Research》發表研究報告，指在電子煙液體內加入薄荷味，會產生更多有毒微粒，對吸食者的肺部帶來更大損害。