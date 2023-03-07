強迫10個月大幼嬰吸電子煙　16歲媽媽惡作劇捱轟＋收死亡威脅

澳洲社群媒體上近來瘋傳一段誇張影片，一位年僅16歲的母親強迫自己的10月大嬰兒「抽電子煙」，兒子露出痛苦表情時還哈哈大笑，誇張行徑引起網友撻伐，收到大量死亡威脅與暴力訊息，甚至被迫搬家；她後來愧疚表示原先只是「開個小玩笑」，未料竟會引起軒然大波，希望外界給她改過的機會。



這種惡作劇，嚴格來說已是虐兒吧！（按圖了解）

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《每日郵報》報道，這起事件上周發生在澳洲新南威爾士州（New South Wales）中北部肯普西鎮（Kempsey），16歲母親安妮（Annie Donovan，又譯作多諾萬）在影片中抱着男嬰勒布朗（LeBron），先是笑着問「想試試看嗎」，接着就把電子煙塞入兒子口中；男嬰吸了一口後，嘴巴噴出濃煙並露出痛苦表情，多諾萬此時居然在一旁哈哈大笑；影片上載上網後迅速爆紅，並引來鋪天蓋地批評聲浪。

網友紛紛表示，「這根本是虐童」、「會對嬰兒做這種事的人腦袋不知在想甚麼」，不過也有人緩頰，「她只有16歲，可能只是開了個不該開的玩笑」；警方接獲報案後也前往多諾萬家中調查，但最後對外表示，「根據政府機關和醫療專業人員建議，不會採取進一步行動。」

隨着事件越演越烈，多諾萬告訴《每日電訊報》（Daily Telegraph），「這只是開了個愚蠢的玩笑，我把電子煙放在嬰兒旁邊，沒想到他會抓住，我以為他會推開，我知道做錯事了。」多諾萬的母親克麗斯蒂（Kristy）也說道，「我女兒經歷了人生中最糟的一周，她其實是個好媽媽。」

新南威爾士州毒物訊息中心（NSW Poisons Information Centre）2022年收到213宗4歲以下兒童接觸電子煙的通報，2021年也有127起。澳洲國家衛生和醫學研究委員會（National Health and Medical Research Council）的電子煙研究報告指出，其內部可能含有數百種危險化學物質，存在於清潔用品、去光水、除草劑、殺蟲劑中。

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