巴西總統盧拉三度訪華　促進貿易合作成重點

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）4月12日率團訪問中國，是他第三度訪華，隨團的人員包括內閣及州政府官員、國會議員和商界領袖，預計他在此行的主要目的是推動兩國貿易，巴西政府形容，這次出訪是盧拉現屆政府最重要的國事訪問之一。



盧拉原定在3月訪華，但他因為患上肺炎而推遲行程，而根據巴西政府10日公布的最新安排，盧拉會在13日早上抵達上海，首先出席前總統羅塞夫（Dilma Rousseff）出任金磚五國（BRICS）開發銀行行長儀式，再於當地與商界人士會面，之後前往北京。

盧拉在14日早上於北京人民大會堂與全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際會面，其後到天安門獻花。他與工會領袖見面後，返回人民大會堂與國務院總理李強會面後，將獲國家主席習近平舉行歡迎活動，當中包括見證大約20項合作協議的簽署儀式，雙方之後會閉門會談，習近平亦會設宴款待對方。

巴西政府指，今次訪問是盧拉政府恢復對外關係的一部分，而他三度訪華，兩國關係變得更緊密，貿易平衡亦持續增長。至於雙方簽署的合作計劃，其中一項是興建中巴地球資源衛星06星（CBERS-6），希望更有效監測亞馬遜森林的情況。

當局亦提到，今年正值兩國建立貿易關係50周年，而在去年，巴西向中國最暢銷的產品是大豆，佔總出口值36%，其次分別是鐵礦及石油，分別佔20%及18%。

盧拉15日結束訪華，取道回國時順道訪問阿聯酋首都阿布扎比（Abu Dhabi）。