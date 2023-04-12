中國維權律師被判刑　美國務院譴責促釋放　聯合國關注

中國維權律師許志永、丁家喜因顛覆國家政權被判刑，美國國務院周二（4月11日）對中國予以譴責，要求中方立即放人。



美國國務院發言人帕特爾（Vedant Patel）表示，50歲的許志永和現55歲的丁家喜，因支持集會和言論自由等國際公認的自由，周一分別被判處14年和12年徒刑。

美國敦促中方立即無條件釋放這2名人權捍衛者並停止對其家人的任何騷擾。帕特爾又說，這些判決表明中國在恐嚇和壓制公民社會的聲音。

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）也表示，對許志永及丁家喜被判刑非常關注，強調人權法列明，民眾不應因為對政府政策提出批評而受到起懲罰。

2019年12月，許志永、丁家喜與一批維權律師和異見人士出席在廈門的公民聚會，討論時政和中國未來，事後山東警方成立專案組，進行跨省拘捕行動，以涉嫌煽動顛覆國家政權（後改為顛覆國家政權）和尋釁滋事帶走多名與會者。消息指，山東臨沭縣法院10日上午開庭審理許志永、丁家喜涉及的顛覆國家政權案，許志永遭判監14年，丁家喜遭判監12年。

中國外交部發言人汪文斌周一在例行記者會上，被問到能否確認判決時表示，不了解有關情況，但強調中國是法治國家，法律面前人人平等，中國司法機關依法辦案。