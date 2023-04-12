西班牙經濟大臣：歐洲不能背對中國

西班牙經濟大臣卡爾維尼奧（Nadia María Calviño）在大西洋理事會（Atlantic Council）發表演講時表示，歐洲不能忽視中國的作用，中國是主要的貿易夥伴，也是重要的地緣政治角色，可幫助結束烏克蘭衝突。



俄衛網12日引述她說：「我認為，我們不能背對中國，試圖忽視它。中國是一個重要的參與者，我們與之有共同利益，我認為，即通過建設性合作，盡快結束烏克蘭戰爭，避免全球市場分裂，否則所有人都將是輸家。」

本週世界銀行和國際貨幣基金組織在華盛頓舉行的年會上，各國財長都在討論如何加快減輕發展中國家的債務負擔，卡爾維尼奧也呼籲中國更加積極地參與這一進程。

卡爾維尼奧稱：「我們應利用這個時間來加強我們共同的安全體系，保護最為脆弱的國家……在這方面，我們同樣無法忽視中國。中國是非常重要的債權國，在這些討論中扮演著重要角色。我希望他們建設性地參與。」

3月31日，西班牙首相桑切斯與中國國家主席習近平在北京舉行會晤，主要是為了尋找烏克蘭衝突的解決辦法和中國的和平計劃。同時，桑切斯宣佈恢復2018年習近平訪問馬德里期間商定的高級別對話。此外，他還宣佈擴大駐華使館，恢復聯合工業委員會工作，並為對華出口杏仁和柿子制定新檢疫協議。