戴高樂的「去美元化」運動啟示

「戴高樂們」雖然看到了布雷頓森林體系的弊端，卻未能提出更好的解決方案。



從日前的中法石油巨頭完成首單LNG（液化天然氣）跨境人民幣結算交易、沙特阿拉伯內閣批准加入上海合作組織的決定、巴西宣布與中國的貨幣結算安排；到東盟財長及央行行長會議討論「金融自主自立」，再到石油國宣布減產……驟然間，多國「去美元化」潮湧。而「去美元化」實在並不是什麼新戲碼，歷史上法國人就曾主導過一次。

第二次世界大戰中，昔日霸主英國國力遭到嚴重削弱，連帶的是原來以英鎊為中心的國際貨幣體系都難以為繼。1944年夏，44國代表於美國新罕布殊爾州布雷頓森林小鎮召開會議，簽訂了一系列協議，確立了以美元為中心的新的國際貨幣體系。這就是人們常提及的布雷頓森林體系（Bretton Woods System）。該體系的核心是，確立美元在國際貿易體系中的超然地位——美元直接與黃金掛鈎，每盎司黃金等於35美元，各國貨幣則與美元掛鈎，以此形成可調整的固定匯率制度。

該制度自誕生之日起，就飽受強調「戰略自主」的法國人詬病。1946年，時任法蘭西共和國臨時政府主席的戴高樂（Charles de Gaulle）就尖鋭地指出，這種制度賦予美元特權，美元作為特權貨幣，把世界貿易變成美國的倉庫。戴高樂說「美國出現貿易赤字，不用像其他國家那樣為外匯儲備減少而苦惱，只要多印些美鈔就可以無償地向其他國家換取商品和勞務」。

布雷頓森林體系後首次美元危機

戴高樂的批評和質疑，終於在1958年演變為一場對美元的拋售，並席捲歐洲。此時，美元拋售狂潮在歐洲衝向極致。倫敦黃金價漲到每盎司41.5美元，意味着美元貶值超過20%。這一年的黃金平均投資回報率，在歐洲是16%，高出美國的一倍，吸引470億美元的美國資本流向歐洲，1957年只是250億美元。

也正是在這一年，美國黃金儲備加速下降，1950年其總值400多億美元，此時剩下不足200億美元；正是這一年，美國財政赤字超過200億美元，歷史上第一次超出其黃金儲備總值；還是這一年，美國工業產值下降14%、出口萎縮，加之資本的大量外溢，美國國際收支出現20億美元逆差。這是布雷頓森林體系建立後，出現的第一次美元危機。

這場危機深深地刺激了美國耶魯大學一位經濟學教授羅伯特·特里芬（Robert Triffin）。布雷頓森林體系確立後，特里芬一直在研究，試圖建立一個能維繫世界經濟長治久安的貨幣體系。在這場美元危機中，特里芬順勢出版了自己的研究成果，這就是經濟史上非常著名的一部專著——《黃金與美元危機》（Gold and The dollar Crisis）。

該書從理論上闡述了布雷頓森林體系的設計缺陷——由於美元與黃金掛鈎，其他國家的貨幣與美元掛鈎，這時美元便成了國際唯一計價與結算貨幣。但問題也來了，各國為了發展國際貿易，必須用美元作為結算與儲備貨幣，這就會導致流出美國的貨幣在海外不斷沉澱，對美國來說，就會發生長期貿易逆差；而美元作為國際貨幣的核心前提是必須保持美元幣值穩定與堅挺，這又要求美國必須是一個長期貿易順差國。

這就構成一個悖論：一、美國長期貿易逆差，美元就必然會趨於貶值，在這種情況下，其他國家還願不斷增持美元？二、當美元即將貶值時，他國勢必以美元儲備大量兑換黃金，此時美國的黃金儲備，能維繫多久？這個布雷頓森林體系之下的不解之題，就是經濟學裏有名的「特里芬困境」（Triffin Dilemma），它也指出了美元的致命要害。

阿根廷與巴西聯手推進的「南美元」（SUR）——南美洲共同貨幣機制，建立歐元以外的第二大共同貨幣。圖為巴西經濟部長哈達德與總統盧拉（右）。（Reuters）

布雷頓森林體系缺陷

雖然特里芬致力於改變這一「困境」，但在美國卻鮮有人把它當回事。美國第36任總統詹森（Lyndon Baines Johnson）更是直接無視問題，他用一種卸責的解釋，為美國大量印鈔辯護：「世界黃金產量根本不足以支持全球貨幣體系，而用美元作為儲備貨幣，實際是為全球貿易提供至關重要的流動性。」

此言一出，歐洲譁然，因為他們心知肚明，美國大量印鈔，不過是為自己支付鉅額軍費開支。那時美國正深陷越戰泥淖，到1967年底時，美國政府已在越南戰場花掉了2000多億美元。

率先站出來發難的，正是戴高樂。1965年，這位傳奇將軍批評美國：

美國享受着美元所創造的超級特權和不流眼淚的赤字。她用一錢不值的廢紙去掠奪其他民族的資源和工廠。 戴高樂

也許是受特里芬理論的影響，1967年他責令法國央行，將法國所持的美元全部兑換成黃金。為此，他甚至揚言，將親駕軍艦到美國去運回本該屬於法國的黃金。法國的行為引起歐洲許多國家仿效，一時間，黃金炙手可熱。

受此衝擊，布雷頓森林體系的內在缺陷徹底暴露出來，這些缺陷主要表現為：一、美元的國際儲備地位和國際清償力的矛盾；二、儲備貨幣發行國與非儲備貨幣發行國之間，政策協調的不對稱性；三、固定匯率制下內外部目標之間的兩難選擇。

戴高樂發起的這場「去美元化」運動，讓美國焦頭爛額。以1971年的《史密森協定》（Smithsonian Agreement）為標誌，美元對黃金貶值，同時美國拒絕向外國央行兑付黃金，布雷頓森林協議名存實亡。1973年2月，美元進一步貶值，各主要貨幣在投機力量衝擊下，被迫實行浮動匯率制，布雷頓森林體系徹底崩潰。

當然，法國也沒能在這場去美元化運動中獲益，原因是「戴高樂們」雖然看到了布雷頓森林體系的弊端，卻未能提出更好的解決方案。1967年1月，戴高樂為顯示執政的經濟成就，慨然宣布，從訊息公布之日起，法國法郎與黃金按固定價格自由兑換，此舉目的自然是要把國際貨幣發行權，由美國手中奪至法國。但問題在於，此舉並沒能走出特里芬困境，只是將美元與黃金直接掛鈎，換成法國法郎與黃金直接掛鈎，如此而已。

自認「戴高樂主義者」的法國總統馬克龍訪華期間，在訪問中強調歐洲戰略自主，又稱不應依賴「美元的治外法權」。（Reuters）

戴高樂未意識危機已近

結果是，消息一出，英美媒體大肆吹捧法國法郎如何堅挺，黃金存底如何充足。而在熱捧之中，各國金融投機客蜂擁法國，他們從世界各地調來一切可換法國法郎的貨幣，讓法國金融市場變得異常火熱。此時的戴高樂，根本沒有意識到危機已悄然來臨，反倒對市場熱浪大加讚賞，並視之為自己執政的最高獎賞。

好景不長，1968年「五月風暴」（May 1968 Events in France）開始了。動盪引發外國資本恐慌，紛紛以法國法郎換購黃金並運往境外。到1968年底，法國失去了30%的黃金儲備。弔詭的一幕由此發生：去美元化的法國，卻承擔了美國貨幣危機的所有。

反倒是美國，受益於法國的去美元化運動，成功幫它掙脱了黃金的束縛。1973年布雷頓森林體系徹底崩盤，但沒有任何一個方案——包括特里芬的世界元方案，能夠為各方接受，動盪了幾年，1976年新的國際貨幣體系——牙買加體系（Jamaica system）才得以確立。根據這個體系，表面上美元地位降格了，從布雷頓森林體系的國際唯一計價與結算貨幣，淪為與英鎊、德國馬克、法國法郎和日圓為伍的貨幣。但事實上卻是美元的一次大解放——在布雷頓森林協議體系下，美元被黃金儲備套得死死的。

在牙買加體系下，它完全不受約束。美國聯邦儲備局開始完全按照國內債務量，而無須顧及黃金儲備來印刷美元。

這就是最弔詭之處——美元的好日子，其實是1960年至1970年的去美元化後才到來的。當然，牙買加體系也沒能解決美國的特里芬困境——在牙買加體系裏，儲備貨幣雖然多元化，但美元仍是國際核心貨幣。各國為發展國際貿易，還是主要以美元作為結算與儲備貨幣，這就導致流出美國的貨幣在海外不斷沉澱，美國國際收支便陷入長期逆差狀態。而這正是近年來，「特朗普們」所操縱的議題。

作者韓和元是中國經濟學者、財經專欄作家，本文獲聯合早報授權轉載

