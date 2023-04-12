美國機密情報文件外泄　奧斯丁：會查至水落石出

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）表示，美國會查明包括烏克蘭、以色列和其他國家的大量機密檔案，到底是如何出現在網上。他承諾，在一切水落石出之前，美國不會罷休。



奧斯丁4月11日與國務卿布林肯（Anthony Blinken）一同出席新聞發佈會時表示，美方非常嚴肅看待這起事件，會繼續查下去，翻遍每一塊石頭，直到找到事件的源頭和規模。

這是奧斯丁首次就這起令人尷尬的機密檔外泄事件發表公開講話。

圖為4月11日，奧斯丁與布林肯與到訪的菲律賓外長馬納羅會面。（Reuters）

奧斯丁表示，他4月6日首次從國防部得知未經授權披露敏感和機密材料的報告。司法部已展開調查，美國也試圖向盟友保證它有能力維護機密的安全。

當被追問為什麼在這些檔出現在網上一個多月後美國官員才發現此事，奧斯丁沒有回應，只是重申調查工作仍在進行。

「司法部的調查正在進行中，我不能說更多，但我們非常嚴肅看待這件事，我們也會繼續與我們的卓越盟友和合作夥伴密切合作。」

在被問及有關烏克蘭在春季反攻中將面臨困難時，奧斯丁指對烏克蘭的領導層和作戰計畫仍然充滿信心，又指美國將繼續為烏方提供支持以確保他們成功。

奧斯丁和布林肯同日與到訪的菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）和防長加爾維斯會談，在國務院召開聯合新聞發佈會。奧斯丁和布林肯說，他們與烏克蘭同行通過話，並再次向他們保證，美國仍然是可靠的情報合作夥伴。

被問道美國機密檔外泄是否會危及馬尼拉和華盛頓的情報共享，菲律賓外長馬納羅表示不會：「我不想在現階段就匆促下定論。我們對美國的調查充滿信心。我還想說，我們對我們兩國的關係和不斷提升的夥伴力量充滿信心。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

