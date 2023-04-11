美國軍情密件外泄　奧斯汀電韓國防長解釋

韓媒11日稱，美國防部長奧斯汀4月11月致電韓國國防部長李鐘燮，解釋了有關美國情報部門可能監聽韓國高官和總統室的報道情況，雙方同意就此問題進行合作併發展兩國聯盟。



俄衛網11日引述韓聯社同日稱，奧斯汀於10日晚上11時（香港時間10日晚上10時）左右致電李鐘燮，向對方解釋了有關監聽韓國官員的報道的情況，並表示，兩國政府將繼續就此問題進行密切溝通和全面合作。

消息指出，兩國防長一致認為，美韓聯盟比以往任何時候都更加團結，並同意繼續發展聯盟，特別是考慮到今年是聯盟成立70週年。

據《紐約時報》此前報道，社交網站上出現的五角大樓機密文件證明，美國監聽韓國官員。文件中有一份「訊號偵察報告」，通常是指情報部門對訊息的攔截，包括電話和電子郵件，其中透露了韓國官員對於華盛頓就援烏問題施壓以及首爾提供給美國的炮彈可能轉售給基輔的擔憂。

韓國總統室表示，將研究已有先例，以及可能的應對這種情況的適當方式，但強調，不懷疑韓美聯盟的牢固性。

美國有關烏克蘭、中國和中東的新一批機密文件疑似流入網絡。據稱，這樣的文件可能有100多份，據評估，會造成重大損失。五角大樓向俄羅斯衛星通訊社表示，正在研究泄密事件相關訊息。

韓聯社11日據韓國總統辦公室多名官員11日透露，總統室認為在總統府大樓進行的會議或通話被美國情報機構竊聽或監聽的可能性微乎其微。