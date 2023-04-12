俄羅斯遠東火山噴發持續　波及逾10萬平方公里威脅飛安

據一家科學研究所報告指出，俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka peninsula）上一座活火山持續噴發，火山灰一度到達兩萬米高的天空，灰雲擴散至10.8萬平方公里的範圍，並且仍然向航空公司發出危險警告。此次噴發的火山灰覆蓋了周邊村莊並引發航空警報，火山灰厚度達到8.5厘米，為60年以來最厚的一次。



據俄羅斯科學院地球物理研究院（Russian Academy of Sciences' Geophysical Survey）堪察加分院表示，火山在11日午夜噴發後6小時達到頂峰，直到今日凌晨，火山灰噴射高度則在海平面1萬米左右。本周一（10日），隨着熔岩流從火山流出、融化積雪，附近公路開始設置有泥漿流警告。

最近爆發地點的村莊為Klyuchi，距離火山約50公里，但暫未有人員傷亡報告。據俄羅斯地質調查顯示，火山爆發約24小時後，堪察加半島海岸發生了5.8級地震。當地科學家稱該地震為4月3日地震的一次餘震。

堪察加半島一直延伸到日本西北部的太平洋，當地約有30萬人居住。(Google Map)

堪察加半島一直延伸到日本西北部的太平洋，當地約有30萬人居住。堪察加火山爆發反應小組（KVERT）發佈的紅色通知目前仍然有效，小組稱這座火山「對國際和當地的航空公司構成潛在的危險」。

據指，事發的舍維留奇（Shiveluch）火山為俄羅斯最活躍的火山之一，在過去一萬年中出現60次大幅噴發，最後一次在2007年。