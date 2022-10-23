香港地質公園六角火山岩柱群　入選百大地質遺產地　與大峽谷齊名

名為糧船灣組的西貢沿岸及附近多個海島的早白堊世流紋質岩柱群，2009年被納入香港地質公園，漁農自然護理署周六（22日）宣布，位於香港地質公園的早白堊世流紋質岩柱群、即糧船灣組六角形火山岩柱，入選為首百個國際地質科學聯合會的地質遺產地。



漁護署稱，糧船灣組岩柱數量多、體積大、保存完好，而且分布範圍廣，是全球罕見且最具代表性的地質奇觀，今次入選首百個國際地科聯地質遺產地，代表其國際重要性獲得認可。



漁農自然護理署10月22日宣布位於地質公園的早白堊世流紋質岩柱群入選為首百個國際地質科學聯合會地質遺產地。圖示見於北果洲銀瓶頭的早白堊世流紋質岩柱橫切面。（漁護署圖片）

主辦單位收181份提名 每提名經不少於三名國際專家評估

漁護署周六晚上宣布，位於香港地質公園的早白堊世流紋質岩柱群（即六角形火山岩柱）入選為首百個國際地質科學聯合會（國際地科聯）地質遺產地。漁護署指，主辦單位收到181份來自56個國家提名，所有提名均經不少於三名國際專家評估。

見於西貢沿岸早白堊世流紋質岩柱群名為糧船灣組

世界各地的六角形岩柱大多屬含硅質較低的深灰色玄武岩，漁護署指，見於西貢沿岸及附近多個海島的早白堊世流紋質岩柱群，名為糧船灣組是富含硅質的淺色流紋質火山岩，該這組岩柱群分布在西貢東郊野公園糧船灣一帶、滘西洲、吊鐘洲、甕缸群島及果洲群島等約100平方公里範圍，覆蓋陸地及海洋，岩柱的直徑平均為1.2米，而最大更可達3米，露出地面的高度達100米。

源自約一億四千萬年前火山活動 物質堆積收縮成六角形火山岩柱

漁護署指，據地質學家研究，西貢火山岩柱群源自約一億四千萬年前該地區的火山活動，當時劇烈的地殼活動導致香港東南面形成一個大型火山。專家認為火山爆發噴出大量火山灰及熔岩，火山最終崩塌形成直徑約20公里的破火山口。大量火山物質在破火山口內堆積並緩緩冷卻收縮，形成六角形火山岩柱。

糧船灣組量多保存好 漁護署：入選代表國際重要性獲認可

漁護署發言表示，見於西貢沿岸及附近多個海島的早白堊世流紋質岩柱群名為糧船灣組，該處岩柱數量多、體積大、保存完好，而且分布範圍廣，是全球罕見且最具代表性的地質奇觀。糧船灣組入選首百個國際地科聯地質遺產地，代表其國際重要性獲得認可。

內地石林喀斯特地貌及美國大峽谷同入選

國際地科聯地質遺產地名錄，目的是認可全球具有高度國際科學意義的地質遺產地，以推廣其保育、教育和地質旅遊。首百個國際地科聯地質遺產地名錄十月二十五日至十月二十八日（西班牙時間）於西班牙蘇瑪伊阿鎮宣布。入選的地質遺產地包括內地石林喀斯特地貌、澳洲艾爾斯岩、美國大峽谷及土耳其棉花堡等。