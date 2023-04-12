朴槿惠獲釋返鄉時隔1年再露面　訪佛寺踏樓梯多次踩空

韓媒4月11日稱韓國前總統朴槿惠4月11日上午現身大邱市桐華寺，這是她回鄉1年多以來，首次在當地公開露面。當地位於首都首爾東南方237公里。



《韓國時報》 11日稱，一位高僧在寺內向朴槿惠致意。她輕輕雙手合十並在一尊佛像前燒香，然後與僧人寒暄了幾句。

她身穿白色西裝外套與卡其色長褲，化了一個淡妝，髮型一絲不苟，還佩戴一條珍珠項鍊。

現場100多名支持者高呼她的名字，祝她健康。除了支持者，現場有還一批記者守候。她沒發表任何政見。

朴槿惠向支持者微笑舉手致意，還與部份人握手。她看來心情愉快，狀態良好，但現年71歲的她在寺院內走動需要乘坐交通工具，行走時也多次差點失足，例如在樓梯。

陪同她到桐華寺的律師否認她的訪問有任何政治意味，稱是次活動是應僧人在她生日發出的邀請舉行。

朴槿惠因貪污罪被判入獄22年，2022年12月獲得特赦。她2022年3月回大邱養老。除了2022年5月出席新總統尹錫悅就職禮之外，她極少公開亮相，甚至在生日都沒出門，其健康狀況惹人關注。

韓國前總統朴槿惠出獄後生活低調，甚少公開露面。圖為她2022年5月10日出席新任韓國總統尹錫悅的就職禮。（Getty）

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