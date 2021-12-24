朴槿惠身敗名裂之路：縱容閨密干政＋處理船難失當＋疑受邪教控制

韓國前總統朴槿惠，由於其任內曾與崔順實（現改名為崔瑞原，촤서원）涉及「閨密門」干政案、向多位國家情報院長收受特別費、非法介入新世界黨（새누리당，國民力量前身）國會議員選舉推薦名單，加上2014年「世越號事件」爆發時遲至7個小時後才現身，導致其最後被憲法裁判所通過罷免，2017年3月31日入獄後，今（24）日終於收到年前獲特赦出獄的消息。



稍早，朴槿惠透過法律代理人柳榮夏（유영하）律師針對獲得特赦一事向總統文在寅道謝，表示未來將集中精力在治療上，並儘速恢復身體健康向全國民眾致意道謝。

點擊圖片了解朴槿惠生平與她人生中的兩件重要事：

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＊朴槿惠生平：

朴槿惠為韓國前總統朴正熙、陸英修女士之間的長女，她是大韓民國憲政史上首位女性總統、首位「父女二代總統」、首位出身理工科系總統，同時也是首位韓戰爆發後出生的總統，母親陸英修1974年光復節典禮上遭日籍朝鮮裔人士文世光錯殺後，結束國外留學生活回國，代行韓國「第一夫人」職務，1979年父親朴正熙被中央情報部長金載圭槍殺後，帶着妹妹朴槿姈、弟弟朴志晚從青瓦台搬回首爾市中區新堂洞的老宅。

韓國於1997年爆發金融危機，朴槿惠宣布結束隱居生活、加入大國家黨（한나랑당，國民力量前身），同時於隔年在補選中當選第15屆國會議員，此後連續當選至第19屆，2004至2006年當選大國家黨黨魁、同時兼任代表最高委員，其中曾參與主導彈劾時任總統盧武鉉。

2007年，朴槿惠在大國家黨總統候選人初選中敗給李明博，此後在李明博政府時期在黨內撐起「親朴」界的非主流勢力，並於2012年12月第19屆總統大選中以51.6%的得票率擊敗當時民主統和黨的候選人文在寅，她在此前被封為韓國的「選舉女王」。

不過，就任總統後的朴槿惠爆發多起爭議，包括崔順實「閨密門」干政案、透過青瓦台向多位國家情報院院長收受特別活動費等，以下將詳加整理介紹。

1979年，朴槿惠在父親朴正熙的葬禮上獻花焚香。（vcg）

＊「閨密門」干政案：

在父親朴正熙還是韓國總統時，朴槿惠便與崔太敏（崔順實之父）擁有相當深厚的關係，在朴正熙慘遭暗殺後視邪教教主崔太敏為「精神導師」，其在演講時亦陪同在側，而小4歲的崔順實便藉此成為朴槿惠的閨蜜兼幕僚，利用與朴的關係干涉施政、向包括三星集團在內的商界與其他利益集團施壓獲取利益。

2016年7月26日、8月2日，韓媒《TV朝鮮》在報道中指出，朴槿惠、崔順實、安鍾範以財閥與商界繳納的政治獻金成立Mi-r基金會（Mi-r foundation）、K-SPORTS基金會（K-SPORTS Foundation），青瓦台更涉入其中；《SBS》更在報導中暴露，Mi-r基金會成立當時曾向三星電子、現代汽車、SK集團、LG集團、浦項鋼鐵（POSCO）等30間企業收取486億韓圜的獻金。

而崔順實的女兒鄭宥砬（정유라）更因為母親的關係，2014年9月以馬術特技生被特招至梨花女子大學體育教育科，《韓國日報》於2016年10月爆料，梨花女子大學曾為鄭宥砬擴大特招生範圍，還特此修改學分規定，使其能夠順利畢業，入學後將常曠課、不交作業、不參加考試、教授代其交作業，因此能夠順利過關，事後韓國教育部更發現鄭宥砬就讀高3時僅出席17天。

另外，鄭宥砬多次向外高調炫耀自己擁有價格昂貴的賽馬（名馬），還稱買不起名馬的人應該「怪自己的父母」，事後被爆料透過崔順實的關係，三星電子曾出資幫助鄭宥砬購買價格昂貴的賽馬。

2016年10月，韓媒JTBC獨家取得被崔順實丟棄的平板電腦，發現崔順實經常在朴槿惠發表演說前修改演講稿，前擊劍國手高永泰（고영태）也透露，「崔順實最喜歡修改總統的演講稿」，種種事件被揭發後成為導火線，民眾手持燭光集結在首爾光化門與青溪川廣場、釜山、蔚山等地舉行「倒朴集會」，2016年12月國會通過朴槿惠彈劾案、2017年3月憲法裁判所全員通過彈劾案成立。

南韓世越號2014年4月16日早上開始下沉，潛水員揭露救援工作太遲，錯過黃金72小時。（Reuters）

＊消失的7個小時

2014年4月16日，原本從仁川駛往濟州島的客輪世越號在海上翻覆，299人死亡、至今仍有5人遺體未尋獲，朴槿惠於上午10時在青瓦台接獲相關報告，但此後卻不知去向，直到下午5時才不疾不徐身穿黃衣現身救援指揮中心，還表示，「我聽說學生都穿上救生衣，是有那麼難找嗎？」，輿論各界認為政府部門全面性失能導致錯失黃金救援時間，最終造成嚴重災難。

世越號事件後，由於朴槿惠曾在演講稿中稱學生的死亡是「高貴的犧牲」，加上當時她與邪教教主崔太敏、崔順實的關係被媒體曝光，還有當地媒體翻閱比較朴槿惠的相片，懷疑朴槿惠可能在世越號沈船後「消失的7個小時」注射整容針，更加深民眾的怒火。

（編按：據韓聯社2016年11月11日報道，有韓媒懷疑船難發生時朴槿惠正在接受整容手術故沒有及時處理事件。11日，韓國青瓦台針對該報道予以否認，稱純屬流言。

朴槿惠2016至2017年曾三度公開道歉，仍無法撲熄民眾怒火，每週末都有大批人在首爾光化門廣場道抗議，要求她下台。2017年3月10日，韓國憲法法院通過對她的彈劾案，她被彈劾罷免，失去司法豁免權。同月31日，法院批准逮捕她，她隨後被關押在首爾看守所。檢方之後以涉嫌收受賄賂、濫用職權、違反選舉法和違反國家情報機構相關法規等多項罪名起訴朴槿惠。2019年4月17日，她開始服刑。）

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