中國外交部發布關於阿富汗問題的11點立場

撰文：成依華
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中國外交部4月12日發布「關於阿富汗問題的中國立場」，11點內容包括支持阿富汗溫和穩健施政、提倡合作打擊踞阿富汗的「三股勢力」、敦促美國切實對阿富汗履約擔責等。

中國外交部全文如下：

中國和阿富汗山水相連，兩國人民的友誼源遠流長。當前形勢下，中國對阿富汗問題有如下立場：

一、堅持「三個尊重」「三個從不」。中方尊重阿富汗獨立、主權和領土完整，尊重阿富汗人民做出的自主選擇，尊重阿富汗的宗教信仰和民族習慣。中方從不干涉阿富汗內政，從不在阿富汗謀求私利，從不尋求所謂勢力範圍。

二、支持阿富汗溫和穩健施政。中方真誠期待阿富汗構建開放包容的政治架構，奉行溫和穩健的內外政策，同各國尤其是鄰國友好交往。希望阿富汗臨時政府保護包括婦女兒童、少數族裔在內的全體阿富汗人民基本權益，繼續朝著符合阿富汗人民利益和國際社會期待的方向做出積極努力。

三、支持阿富汗和平重建。中方將繼續為阿富汗重建發展提供力所能及幫助，與阿富汗規劃落實好各項援助承諾，穩步推進經貿投資合作，積極開展醫療、扶貧、農業、防災減災等領域合作，幫助阿富汗早日實現自主和可持續發展。中方歡迎阿富汗參與共建“一帶一路”，支持阿富汗融入地區經濟合作和互聯互通，從“陸鎖國”變為“陸聯國”。

四、支持阿富汗堅決有力打恐。安全是發展的基礎和前提。“東伊運”是被聯合國安理會列名和中國政府依法認定的恐怖組織，盤踞在阿富汗的“東伊運”勢力對中阿兩國和地區安全構成嚴重威脅。中方希望阿富汗切實履行承諾，採取更為有效的措施，更加堅決地打擊包括“東伊運”在內的一切恐怖勢力，切實保護包括中方在內的各國在阿富汗公民、機構和項目安全。

五、呼籲加強反恐雙多邊合作。考慮到阿富汗涉恐安全問題突出，國際社會有必要加強雙多邊反恐安全合作，有針對性向阿富汗提供反恐物資、裝備、技術援助，支持阿富汗綜合施策，標本兼治，防止阿富汗再次淪為恐怖主義庇護所、滋生地和擴散源。

六、合作打擊踞阿「三股勢力」。盤踞在阿富汗的恐怖主義、分裂主義和極端主義「三股勢力」仍然是本地區乃至全球重大安全威脅。中方呼籲國際社會堅定支持阿富汗打擊「三股勢力」，支持阿富汗採取積極措施，切斷恐怖主義融資渠道，打擊恐怖分子人員招募、跨境流竄和暴恐音視頻傳播，遏制極端主義、青年極端化和恐怖主義思想傳播，根除潛伏的恐怖分子及其藏身之所。

七、敦促美國切實對阿富汗履約擔責。國際社會普遍認為，作為阿富汗問題的始作俑者，美國扣押阿富汗海外資產，對阿富汗實施單邊制裁，是阿富汗人道主義狀況無法實質改善的最大外部因素。美方應切實從阿富汗變局中汲取教訓，正視阿富汗嚴峻的人道、經濟、安全等風險挑戰，立即解除對阿富汗制裁，歸還阿富汗海外資產，落實好自己承諾的對阿富汗人道援助，確保用於阿富汗民生急需。

八、反對域外勢力干預滲透阿富汗。地區國家普遍認為，過去20多年域外勢力對阿富汗進行軍事干涉、「民主改造」，給阿富汗帶來了巨大損失和痛苦，負面影響在未來很多年都難以消除。從幫助阿富汗實現長治久安出發，有關國家不應再次企圖將軍事設施部署到阿富汗及其周邊地區，不應在反恐問題上搞「雙重標準」，不應通過支恐縱恐來實現其地緣政治圖謀。

九、增進涉阿富汗問題國際地區協調。新形勢下，阿富汗應成為各方合作的平台，而不是地緣博弈的場所。中方支持任何有利於推動阿富汗問題政治解決的方案和舉措，將進一步通過阿富汗鄰國外長會、上海合作組織—阿富汗聯絡組、“莫斯科模式”磋商、中阿巴（基斯坦）三方外長對話、中俄巴伊（朗）四國外長阿富汗問題非正式會議、“中美俄+”磋商以及聯合國等機制平台積極開展涉阿多邊協調，努力凝聚國際和地區穩阿助阿的共識合力。

十、協助解決阿富汗人道和難民問題。中方對阿富汗難民境遇表示關切，將繼續通過雙多邊渠道提供援助。中方支持聯合國相關機構就此發揮積極作用，讚賞地區國家為此所作努力，呼籲外界繼續向阿富汗提供人道和發展援助，共同幫助阿富汗推進經濟重建，為最終解決難民問題積累條件。

十一、支持阿富汗禁毒。中方期待並支持阿富汗在打擊毒品種植、生產和非法買賣方面採取更多務實舉措，願同國際社會一道，幫助阿富汗發展替代種植，打擊跨國毒品犯罪，共同消除本地區毒品來源。

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