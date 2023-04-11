英媒：英女王不讓威廉王子參與阿富汗戰爭　哈里上戰場風險可接受

英媒4月11日稱，有新紀錄片的內容顯示，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）生前決定不讓威廉王子（Prince William）參與阿富汗戰爭，但批准哈里王子（Prince Harry）上戰場，原因是哈里參戰的風險可接受。



《每日郵報》（Daily Mail）網站4月11日稱，英國獨立電視台（ITV）串流媒體平台ITVX的新紀錄片《真正的皇冠：溫莎堡內部》（The Real Crown：Inside the House of Windsor，暫譯）4月20日上映，內容提及伊利沙伯二世生前決定讓孫兒參與阿富汗戰爭的過程。

報道指，英國前陸軍參謀長傑克遜（General Sir Mike Jackson）違反規定，公開他與英女王之間的對話。傑克遜表示，在阿富汗戰爭爆發後，伊利沙伯二世本來希望讓威廉王子和哈里王子都到阿富汗對抗塔利班（Taliban）。她說：「我的孫子已取得我的先令，因此他們必須履行職責。」

傑克遜指，但威廉王子當時是王位第二順位繼承人，讓他上戰場的風險太大，因此伊利沙伯二世決定不讓他參戰。而她認為，讓哈里王子上戰場的風險是可接受的。

報道稱，《真正的皇冠：溫莎堡內部》的內容顯示，伊利沙伯二世在決定前作出很多考慮，她當時已掌握有關英國軍人在阿富汗面臨的風險的詳細訊息。