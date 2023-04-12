中國商務部長晤塞爾維亞貿易部長　中塞啟動自貿協定談判

中國商務部部長王文濤4月12日會見塞爾維亞國內和對外貿易部部長莫米洛維奇（Tomislav Momirović），雙方簽署啟動兩國自貿協定談判的諒解備忘錄。



中國商務部表示，雙方討論加強中塞經貿合作，王文濤表示塞爾維亞是中國「鐵桿朋友」，近年來，在兩國元首戰略引領下，中塞不斷加強戰略對接，積極共建「一帶一路」，他形容經貿務實合作不斷走深走實，成為中國—中東歐國家合作的典範。

他稱中方願與塞方一道，以商談中塞自貿協定為契機，進一步促進兩國貿易投資自由化和便利化，激發雙邊經貿合作潛力，全方位提升中塞經貿合作水平，為加強兩國全面戰略夥伴關係注入更多動力。

中方引述莫米洛維奇表示，塞爾維亞將對華合作作為其經濟發展的優先事項，近年來雙邊貿易快速發展，塞爾維亞對華出口增長迅速，兩國在投資和基礎設施領域合作成果豐碩。

他稱塞中自貿協定將為雙邊經貿合作發展創造良好環境、提供有力保障，塞方願與中方共同努力，推動自貿協定談判早日取得積極進展。

雙方會後共同簽署《中華人民共和國商務部與塞爾維亞共和國國內和對外貿易部關於啟動中國—塞爾維亞自由貿易協定談判的諒解備忘錄》，宣布啟動中塞自貿協定談判。