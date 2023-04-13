朝鮮向東部海域射導彈　金正恩3天前稱要壯大核力量

韓國聯合參謀本部（韓聯參）4月13日稱朝鮮當天向東部海域發射彈道導彈。韓軍正在分析導彈型號、飛行距離等具體參數。



這是繼朝鮮3月27日發射短程彈道導彈（SRBM）後17天再射彈道導彈，也是2023年第9次發射彈道導彈。

朝鮮自4月7日起未接韓方通過韓朝聯絡辦公室和軍方通訊線路撥打的電話，加上當天射導彈，令人關注局勢是否會進一步升級。截至4月12日，韓朝聯辦和軍方例行通話連續6天未接通。

值得外界注意的一點是，朝鮮勞動黨4月10日召開中央軍事委員會擴大會議，朝鮮金正恩表示，為管控日益嚴峻的朝鮮半島安全形勢，要進一步壯大戰爭遏制力量，變得更具實效和更具攻擊性。

會上亦討論美國和韓國的侵略性軍事政策和活動，指責韓國為「南朝鮮傀儡逆黨」，聲稱朝鮮要完善國家防衛力量，和制定「無可匹敵」的軍事行動應對爆發戰爭的準備。

朝中社11日發布的相關圖片中，會議會場掛上「作戰地圖」，而金正恩用手指點疑似韓國首都圈和平澤駐韓美軍基地等地點。韓聯社13日引述有觀點稱，朝方此前也曾有過在發布會上使用作戰地圖後不久發起戰略挑釁或進行軍事演習的先例，因此朝鮮日前發布相關圖片與射彈之舉或許有關。

報道分析指出，所謂「戰爭遏制力量」應是指核武，又指朝鲜2023年2月和3月也曾召開中央軍委擴大會議討論戰備，通常半年一次的會議已經連續開了3個月，說明朝鮮對當前朝鮮半島局勢認識非比尋常。