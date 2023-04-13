美國民調38%受訪者視中國為敵人　對華好感度尋底

皮尤研究中心（Pew Research Center）最新民調顯示，約83%的美國受訪者對中國抱持負面看法，比率創紀錄以來新高。當中近四成受訪者更視「中國為美國敵人」，顯示美國人對中國的情感跌至極低點。



調查指出，有83%的美國受訪者對中國抱持負面看法，其中44%的人對中國抱持「非常差」的看法，後者較2023年增加4個百分點。另有38%更認為「中國是美國的敵人」，而不是競爭對手或合作夥伴，較2023年大增13個百分點。

分析指俄烏戰爭爆發後，中國支持俄羅斯的態度讓美國人對中國更不滿。在中國國家主席習近平3月訪問俄羅斯後，有62%的受訪者認為中俄聯盟對美國構成嚴重威脅。

民調亦發現有四分之三的受訪者不相信習近平會在世界事務做正確的事，其中47%的受訪者對其「完全無信心」；表示有信心的只有8%。

這不信任感影響到中美政治上一般被視為可以合作的議題，有54%的受訪者不認為中美能夠合作解決國際衝突，有52%的受訪者不認為中美能在氣候變化或防治傳染病上合作。而即使是經濟貿易上的合作，亦僅有52%的人認為有可能。

皮尤研究中心的民調在3月20至26日進行，有3576名美國人受訪。